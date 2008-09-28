تشکیل کارگروه تحول اقتصادی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سایت اقتصاد پنهان، حمید رضا تقی زاده گفت: هم اکنون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر دارد برنامه های خود را با سال نوآوری و شکوفایی و همچنین با طرح تحول اقتصادی هماهنگ کند.

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی در سند ملی راهبردی که پیش نویس نهایی آن تایید شده بود و قصد داشت آن را به دستگاه ها ابلاغ کند، تامل کرد و سپس قصد دارد در شرایط جدید با انجام یک فعایت تکمیلی بر اساس دو موضوع نوآوری و تحول اقتصادی، سند ملی راهبردی را اصلاح و به دستگاه ها ارسال نماید.

وی تصریح کرد: در کارگروه نوآوری، فرمان مقام معظم رهبری در بخشهای مرتبط با ماموریت ستاد، پیگیری می شود و گروه مشاوران ستاد نیز ماموریت دارد که طرح تحول اقتصادی را با دقت رصد کرده و بر آن اشراف همه جانبه پیدا کند تا با شناسایی نیازها، ضمن هماهنگی با دیگر دستگاهها، متولیان امر را همراهی و پشتیبانی کند.

تقی زاده اضافه کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزون بر آن، چند کمیته کاری در کنار کارگروه های یاد شده تشکیل داد که پیش بینی شده تمام دستگاه ها در این کمیته کاری عضو شوند، حتی پیش بینی شده مشاوران آزاد وارد این کمیته کاری شوند، همچنین از افراد صاحب نظر و خبره بیرونی نیز درخواست شده که زوایای این دو موضوع و فرصتهای آن را مرتبط با ماموریت، بررسی و تبیین کنند.

وی با بیان اینکه پدیده قاچاق یک موضوع اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بخشی از مجموعه دولت است، ادامه داد: طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین موضوعاتی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن توجه می کند و ستاد اعتقاد دارد در صورت اجرای دقیق طرح تحول اقتصادی عمده بسترهای قاچاق از بین خواهد رفت و قاچاق در حد زیادی کاهش خواهد یافت.

تقی زاده با تاکید بر اینکه دولت امسال در زمینه نوآوری شعاری برخورد نکرده است، اظهار داشت: برای مثال مجلس جدید قانون اصل 44 را مصوب و به دولت ابلاغ کرد که این خود یک تحول اقتصادی است؛ از سوی دیگر کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس تشکیل و با دولت همراه شد، دولت نیز طرحهای این کمیسیون را آماده و منتشر کرد و در بخشهایی که نیازمند قانون بود، کار را به مجلس واگذار کرد که درمجموع موارد یاد شده نشانگر وجود یک هماهنگی و اراده کار ساز در طرح تحول اقتصادی است.

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با اشاره به اینکه این ستاد از تولید کیفی داخلی حمایت می کند، یاد آورشد: تولید کیفی فعلی داخلی به حد چشمگیری رقابتی است، چنانچه نظام بهره وری همان طور که در طرح تحول اقتصادی آمده، دنبال شود به شرایط مطلوبتری نیز خواهیم رسید و به طور قطع کالاها با کیفیت بالاتری تولید خواهند شد و قدرت رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای صادراتی افزایش خواهد یافت.