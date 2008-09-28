بیانیه شورای هماهنگی نیروهای انقلاب تهران درباره انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است : در سال نوآوری و شکوفایی و در آستانه‌ فرا رسیدن عید بزرگ بندگی، عید عاشقان و عارفان و عید موحدان خداجو در همایش سالانه شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی تهران بزرگ با حضور اعضای شورای مرکزی مناطق تهران بزرگ، گردهم آمدیم تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ شهدای هشت سال دفاع مقدس، بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام امت، خمینی کبیر (ره) دست در دست هم در راستای منویات مقام عظمای ولایت گام برداریم و در پشتیبانی از دولت خدمتگزار، برای خدمت بیشتر به بندگان خدا تلاش نماییم.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است : یاران! جمعه‌ای که گذشت، مصادف با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود که از سوی معمار انقلاب اسلامی به نام روز قدس نامگذاری شده است که یادآور چندین دهه مبارزه و استقامت ملت مظلومی است که صهیونیست‌های غاصب وخون‌آشام با حمایت مدعیان دروغین حقوق بشربه کشتار بی‌رحمانه آنان ادامه داده وهر روز عرصه‌ زندگی را به آنان تنگتر می‌نمایند و به رفتار ددمنشانه‌ خود ادامه می‌دهند که ضرورت حمایت همه‌جانبه‌ی مسلمانان جهان از آنان اجتناب‌ناپذیر است.

نویسندگان این بیانیه در مورد انتخابات ریاست جمهوری دهم معتقدند : همانطور که رهبر فرزانه‌ انقلاب اسلامی در بیانات اخیر درنماز جمعه‌ تهران وهمچنین در دیداراعضای دولت نهم فرمودند ضروریست جریان‌های سیاسی ازهرگونه جوسازی، شایعه ‌پراکنی و قضاوتهای غیرمنصفانه درباره دولت ارزشی و خدمت‌گزار دست بردارند و راه را برای خدمتی صادقانه هموار نمایند.

امضا کنندگان این بیانیه تصریح کرده اند : شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی مناطق سی گانه‌ تهران بزرگ حمایت قاطع خود را از رییس‌جمهور بسیجی و سرباز فداکار رهبری اعلام می‌کند و از دولت مکتبی می‌خواهد همان‌گونه که مردم شریف ایران می‌خواهند دوره خدمتی باقی‌مانده راه پنج سال فرض کرده و در این سال آخر دولت نهم نیز خدمت بی‌منت خود را با قوت و قدرت بیشتر ادامه دهد و انتظار داریم در اجرای طرح تحول اقتصادی با در نظر گرفتن جمیع جهات و با بهره‌ گیری از پتانسیل مجلس هشتم و دور از شتاب ‌زدگی در احقاق مردم مستضعف تلاش کند.

دربخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است : شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی مناطق سی گانه‌ تهران بزرگ از تمامی گروه‌ها و جریانهای اصولگرا درخواست می‌کند تا با فراهم‌کردن زمینه‌ی حضور تمامی دلسوزان نظام مقدس اسلامی در انتخابات آینده بار دیگر وحدت و یکپارچگی خود را حول ‌محور ولایت به نمایش بگذارند تا به اعتماد مردم انقلابی پاسخی در خور شان بدهند.

اعضای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب تاکید کردند: شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی مناطق سی گانه‌ تهران بزرگ ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند منان به جهت حضور نیروهای مخلص بسیجی و اصول‌گرا در مجلس هشتم درخواست می‌کند تا امنای مردم با کار کارشناسی در تقنین قوانین مناسب همراه با نظارت دقیق در پشتیبانی از دولت خدمتگزار در راستای خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ ننمایند.

شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی مناطق سی گانه تهران بزرگ دراین بیانیه ضمن دعوت ازگروه‌های سیاسی به رعایت قوانین و ضوابط انتخاباتی، پرهیز از هر گونه بداخلاقی‌های انتخاباتی را به آنان یادآوری کرده است

دربخش پایانی این بیانیه تصریح شده است:شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی مناطق سی گانه‌ تهران بزرگ ضمن احترام برای همه‌ گروه‌ها و احزاب و نخبگان اصول‌گرا آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد خادم مردم و زنده ‌کننده دوباره گفتمان امام و انقلاب را بعنوان کاندیدای خود درانتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری به مردم معرفی می‌کند تا باانتخاب این برادرپرتلاش و خدمتگزار، ایشان را در استمرار خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم یاری و برگ زرین دیگری در کتاب افتخارات این ملت سلحشور بیفزاید.

بر اساس این گزارش، همایش سالانه شورای هماهنگی نیروهای انقلاب مناطق سی گانه‌ تهران بزرگ شب گذشته در تهران برگزار شد مرتضی آقا تهرانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و معلم اخلاق هیئت دولت مهمان ویژه این همایش بود.