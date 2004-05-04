انتخابات عراق بايد در موعد مقرر برگزار شود

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، كه به تازگي از عراق بازگشته است، تاكيد كرد كه مردم اين كشور بايد روند انتخابات را كنترل كنند و بايد محيطي امن و منابع لازم فراهم آيد تا موفقيت هاي لازم درانتخابات حاصل شود.

"كارينا پرلي" رييس بخش حمايت انتخابات سازمان ملل ضمن اشاره به اينكه طبق قانون مديريت انتقال در عراق، انتخابات بايد تا 31 ژانويه 2005 انجام شود، اظهار داشت: روند برگزاري يك انتخابات مستقل كه از مشروعيت كامل برخودار باشد، مستلزم كنترل كامل و اختصاص منابع كافي مالي است.

وي ضمن آنكه درخواست كرد 7 كميسيونر و يك رييس روند نظارت را به عهده گيرند، گفت كه اين افراد بايد كاملا مستقل باشند.

پرلي اعلام كرد كه سازمان ملل درصدد است كه انتخابات عراق به طور مشروع و آرام پيش رود.

گفتني است موضوع انتقال قدرت وانتخابات از جمله مسائل مورد اختلاف بين نيروهاي سياسي عراق با اشغالگران است كه از يكسو آنها به تحويل كامل قدرت در موعد مقرر تاكيد دارند ولي اشغالگران نمي خواهند قدرت بطور كلي به ملت عراق داده شود.