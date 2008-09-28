پایبندی ایران به تعهدات هسته ای را جدی می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سعود الفیصل در بیانیه ای که میان 192 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد توزیع شد، گفته است: ما در زمانی که حق تمامی کشورها را در استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز تایید می کنیم اعلام می کنیم که پایبندی ایران به تعهدات خویش در زمینه منع گسترش سلاح های کشتار جمعی را جدی می گیریم.

فیصل خاطرنشان کرد: ما امیدواریم این پایبندی به طور عملی آشکار شود به گونه ای که به حل و فصل سریع و مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران منجر شود.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی در ادامه گفت: بررسی مشکل گسترش سلاحهای کشتار جمعی نیازمند چشم پوشی از تعامل دوگانه و تاکید بر اهمیت خالی بودن سرتاسر منطقه خاورمیانه از جمله حوزه خلیج [فارس] از این گونه سلاحها است.

وی در این زمینه به رژیم صهیونیستی اشاره و اعلام کرد که اسرائیل تنها رژیمی در منطقه است که دارای تمامی سلاحهای کشتار جمعی است و هرگز تحت هیچ نوع نظارتی قرار نگرفته است.