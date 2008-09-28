کمبود اعتبارات موجب کاهش پیشرفت پروژه مصلای المهدی بیرجند شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، با ارتقاء شهر بیرجند به مرکزیت استان خراسان جنوبی و برگزاری مراسم مختلف مذهبی از جمله نمازعید فطر با حضور بیش از 50 هزار نفر از نمازگران، همواره ضرورت تسریع در اجرای پروژه بزرگ مصلی المهدی این شهر را خاطر نشان می کند اما به واقع عملیات اجرایی این پروژه از سال 86 جامعه عملی به خود پوشانده است.

پروژه مصلی بیرجند در زمینی به مساحت 15 هکتار در حاشیه دانشگاه صنایع و معادن این شهر واقع شده و 20 کاربری در نقشه جامع آن لحاظ شده است.

این پروژه شامل مسجد، حوزه علمیه خواهران و براداران، دارالقرآن، مجموعه فرهنگی، ستاد مصلی، دفتر امام جمعه، باند فرود هلیکوپتر، مهمانسرای اقامتی، اداری، پارک کودک، وضوخانه، سالن ورزشی، پارکینگ، تاسیسات، بازار، فضاهای نمایشگاهی، فضای سبز، فضای تقسیم فضای ارتباطی، صحن ذخیره، پارکینگ تشریفاتی و نگهبانی است.

فضاهای پیش بینی شده در این پروژه مذهبی شامل شبستان و دارالقرآن، فضای فرهنگی شامل کتابخانه، سالن اجتماعات، نمایشگاه، فضای آموزشی شامل کلاس های آموزشی، فضای خدماتی شامل امانات و تاسیسات و فضای اداری می باشد که فاز اول آن مشتمل بر احداث شبستان مسقف، سرویس های بهداشتی، حصارکشی، احداث ساختمان سرایداری خواهد بود.

مدیر اجرایی پروژه مصلی المهدی (عج) بیرجند مساحت کل این پروژه را 2/15 هکتار مشتمل بر شبستان مسقف با هفت هزار و 500 متر مربع زیر بنا عنوان نمود و افزود: اجرای 443 متر مکعب پی کنی و خاکبرداری، دو هزار و 416 متر مربع بتن مگر، 150 هزار و 854 کیلوگرم آرماتور بندی، دو هزار و 455 متر کربع قالب بندی فلزی، یک هزار و 888 متر مکعب بتن ریزی با عیار 320، خرید تجهیزات ساختمانی، بیش از یک هزار و 200 کامیون خاک ریزی تسطیح پلان مذکور از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در این شبستان است.

محمد حسین یوسفی اجرای مقدمات خرید بیش از 500 تن میلگرد مورد نیاز ستونها و سقف و خرید قالب های سقف را از دیگر اقدامات انجام شده در شبستان مصلی عنوان نمود که به علت کبود اعتبارات با تاخیر مواجه شده است.

وی در خصوص حصار کشی دیوارهای این پروژه تصریح کرد: حصار کشی دیوار شمالی به طول 635 متر و پی کنی 1557 متر مکعب، دیوار غربی به طول 233 متر کار شامل پی کنی 348 متر مکعب، دیوار جنوبی به طول 548 متر شامل سفالکاری 1577 متر مربع و کرسی چینی 328 متر مکعب و دیوار شرقی به طول 125 متر و مشتمل بر پی کنی 75 متر مکعب و احداث سرایداری با زیر بنای 64 متر مربع با 30 درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده است.

یوسفی از کمکهای استانداری خراسان جنوبی، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، کمک های مردمی، اداره کل اوقاف خراسان جنوبی و شهرداری بیرجند به عنوان اصلی ترین منابع تامین کننده هزینه های این پروژه عظیم یاد کرد و گفت: تا کنون دو میلیارد ریال از سوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور یک میلیارد 850 میلیون ریال از سوی دفتر امام جمعه بیرجند به این امر تخصیص یافته است.

به گفته وی تا کنون جمع کل درآمدهای این مصلی نه میلیارد و 577 میلیون ریال می باشد که از این مبلغ پنج میلیارد و 910 میلیون ریال در بخشهای مختلف این پروژه هزینه و مبلغی بالغ بر دو میلیاردو 990 میلیون ریال به عنوان پیش پرداختی به پیمانکاران مختلف پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: تا کنون کمک های غیر نقدی مردمی و همکاری سازمان های دولتی در غیر ساعات اداری بالغ بر پنج میلیارد ریال بوده است.