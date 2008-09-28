نفرات برتر مسابقات تیراندازی و بوکس گلستان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، رقابتهای تیراندازی با شرکت 20 ورزشکار در دو رشته تپانچه بادی و تفنگ بادی برگزار شد.
در رشته " تپانچه بادی" "محمدرضا قادری" ، " احمد علیزاده" و " فخرالدین حسینی" نیزمقام های اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین " علیرضا قربانی " مقام اول، " محمدحسین دهقان " مقام دوم و " محمدجعفر کاویان " نیز مقام سوم را در رشته تفنگ بادی به دست آوردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای بوکس قهرمانی استان گلستان که با عنوان هفته دفاع مقدس و روز جهانی قدس برگزار شد، 60 ورزشکار در 9 وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند.
محمدرضا مسروری" از گرگان، "میثم بیکزاده" از گنبدکاووس، "محمد فولادی" از گرگان ، "محمدصادق لشگربلوکی" بندرگز، "قاسم ناروئی" از رامیان، "جمشید ناروئی" از رامیان ، "مهدی عظیمی" از گنبدکاووس و "اباذر حامدنژاد" از گرگان به ترتیب عنوان برتر را در اوزان 48، 51 ، 57، 60، 69، 75، 81 و 91 کیلوگرم به دست آوردند.
نفرات برتر این دوره از رقابتها برای شرکت در رقابتهای قهرمانی کشور به تیم استان فراخوانده شدند.
استان گلستان بیش از 55 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.
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