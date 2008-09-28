نفرات برتر مسابقات تیراندازی و بوکس گلستان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، رقابتهای تیراندازی با شرکت 20 ورزشکار در دو رشته تپانچه بادی و تفنگ بادی برگزار شد.

در رشته " تپانچه بادی" "محمدرضا قادری" ، " احمد علیزاده" و " فخرالدین حسینی" نیزمقام های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین " علیرضا قربانی " مقام اول، " محمدحسین دهقان " مقام دوم و " محمدجعفر کاویان " نیز مقام سوم را در رشته تفنگ بادی به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای بوکس قهرمانی استان گلستان که با عنوان هفته دفاع مقدس و روز جهانی قدس برگزار شد، 60 ورزشکار در 9 وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

‪ محمدرضا مسروری" از گرگان، "میثم بیک‌زاده" از گنبدکاووس، "محمد فولادی" از گرگان ، "محمدصادق لشگربلوکی" بندرگز، "قاسم ناروئی" از رامیان، "جمشید ناروئی" از رامیان ، "مهدی عظیمی" از گنبدکاووس و "اباذر حامدنژاد" از گرگان به ترتیب عنوان برتر را در اوزان 48، 51 ، 57، 60، 69، 75، 81 و 91 کیلوگرم به دست آوردند.

نفرات برتر این دوره از رقابتها برای شرکت در رقابتهای قهرمانی کشور به تیم استان فراخوانده شدند.‬

استان گلستان بیش از 55 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.