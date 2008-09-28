ورود زودهنگام به متن انتخابات به نفع کشور نیست/ جبهه پیروان وارد مصادیق نشده است

سید کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعلام حمایت شورای هماهنگی نیروهای انقلاب مناطق سی گانه تهران از کاندیداتوری دکتر احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری اظهار داشت : با توجه به سوابق رفتار روسای جمهور سابق که برای دور دوم انتخابات هم نامزد می شوند، آقای احمدی نژاد می تواند یکی از نامزدهای جدی برای انتخابات آینده باشد .

وی در عین حال با بیان اینکه جبهه پیروان هنوز وارد مصادیق انتخابات دهم ریاست جمهوری نشده است، تصریح کرد : جبهه پیروان خط امام و رهبری و اصولگرایان در مورد چگونگی استراتژی وحدت جامع اصولگرایان در حال تبادل نظر هستند و در اینکه در میان نامزدهای احتمالی اصولگرایان با چه روش و شیوه ای به نامزد واحد دست پیدا کنند در حال بررسی است و حداقل تا 3 ماه آینده این روند به طول می انجامد .

سجادی با بیان اینکه هرنامزدی دارای موافقان و منتقدان خود می باشد ادامه داد: این موضوع درمورد آقای احمدی نژاد هم همچون سایر کاندیدای احتمالی این مسئله صدق می کند ، البته این موضوع حتمی است که شخصیت هائی که می خواهند نامزد ریاست جمهوری شوند درجبهه اصولگرایان از سوی احزاب و تشکل های اصولگرا با مکانیزمی که بعدا اعلام خواهد شد، مورد بررسی قرار گیرند و نتیجه آن در عرصه انتخابات اعلام شود .

وی تصریح کرد: اینکه از اکنون که حدود 8 ماه به زمان انتخابات مانده بخواهیم وارد متن انتخابات شویم ، ذهن جامعه را خسته می کند و مشغله فکری برای مسئولان و مردم ایجاد خواهد کرد که به نظر مفید نمی رسد و اگر دراین حرکت با یک طمانیه و آهنگ ملایمی حرکت کنیم بهتر است .

سخنگوی جبهه پیروان خط امام ورهبری در مورد سابقه شورای هماهنگی نیروهای انقلاب نیز گفت : شورای هماهنگی نیروهای انقلاب که در حال حاضر فعالیت می کنند بخشی از نیروهای شورای هماهنگی سابق هستند .

سجادی ادامه داد : شورای هماهنگی سابق که شامل نیروهای اصولگرا که متشکل از14 تشکل عضو جبهه پیروان بودند در حال حاضر دیگر وجود ندارند و بخش جزئی از نیروهای شورای هماهنگی سابق که از نیروهای اجتماعی هستند و در تهران بیشتر فعال بودند، در شورای فعلی حضور دارند .

دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان خاطر نشان کرد :همان طور که مدل جبهه متحد اصولگرایان که در انتخابات مجلس شورای اسلامی کارآمد بود در انتخابات ریاست جمهوری جواب نمی دهد ، مدل شورای هماهنگی همان طور که آقای عسگر اولادی هم اشاره کردند برای انتخابات آتی جواب نمی دهد و باید مدلی طراحی شود که جامع و فراگیر باشد تا قاطبه اصولگرایان زیر چتر آن قرار گیرند .