آموزش شیوه های مهار آتش به سرایداران مدارس بندرعباس

علیرضا جنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: در پنج ماهه ابتدایی سال 87 354 حریق در شهر بندرعباس از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس اطفا شد که از این تعداد 124 مورد مورد مربوط به منازل مسکونی، 59 مورد مربوط به خودرو، 56 مورد آتش سوزی ضایعات، 55 مورد آتش سوزی فضای سبز و 48 مورد حریق در تاسیاست دولتی و تجاری بوده است.

وی افزود: در این مدت 357 مورد امداد و نجات منطقه ای نیز صورت گرفته که 120 مورد از آن مربوط به خارج کردن خودرو از بستر ساحل دریا، 52 مورد گرفتن جانوران و حیوانات موذی، 48 مورد جابجایی خودروهای تصادفی، 54 مورد نجات افراد از ارتفاعات و آسانسور و 43 مورد بازنمودن درب خودروها و منازل بوده است.

جنگی گفت: در حوزه آموزش و پیشگیری از وقوع سوانح نیز 123 نفر از پرسنل آتش نشانی بندرعباس تحت آموزشهای دوره ای و پیشرفته قرار گرفتند و در حوزه آموزش اصناف نیز 980 از از اصناف و بازاریان در دوره های متعدد آتش نشانی حاضر شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری بندرعباس به بازدید فنی از 459 شرکت و مدرسه در تابستان سال جاری اشاره کرد و گفت: کارشناسان سازمان آتش نشانی با حضور در مدارس، مسائل و مشکلات ایمنی هر یک از این اماکن را بررسی و در قالبی به مدیران این دستگاهها و ادارات اعلام کرده اند تا در جهت رفع مشکلات این بخش اقدامات فوری صورت گیرد.