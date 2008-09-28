65 درصد از دانشجویان دانشگاه بیرجند بومی هستند

محمد رضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید با اضافه شدن 17 رشته جدید تعداد رشته های تحصیلی دانشگاه بیرجند به 132 رشته افزایش یافته است .

وی رشته های زمین شناسی، مکانیک، مهندسی کشاورزی، طراحی کاربردی، الکترونیک، اکتشافات و معدن، جغرافیا، تاریخ، محیط زیست، منابع آب، تکنولوژی بذر، زبان انگلیسی، زبان آموزی، زبان همگانی، شاخه مدیریت آموزش علوم تربیتی و روانشناسی را از جمله رشته های در حال تدریس در دانشگاه بیرجند برشمرد.

رئیس دانشگاه بیرجند به بهره برداری از 13 طرح عمرانی تا پایان سال جاری اشاره کرد و افزود: جهت اجرای این پروژه ها بالغ بر 11 میلیارد و 160 میلیون تومان اختصاص یافته است.

وی پروژه کتابخانه مرکزی، سلف دانشگاه، آزمایشگاه تحقیقاتی، آموزشکده فنی قاین، آموزشکده کشاورزی سربیشه، خوابگاه ها، فاز یک خانه فرهنگ دانشگاه، رصد خانه دکتر مجتهدی، مسجد امام عصر(عج) را از جمله پروژه های در دست اجرا دانشگاه بیرجند در سال جاری برشمرد.

میری با بیان اینکه در حال حاضر 30 پروژه عمرانی در دانشگاه بیرجند در دست اجرا می باشد، تصریح کرد: با اجرایی شدن این پروژه دانشگاه بیرجند به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل خواهد شد.

وی نگاه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری را به مسائل پژوهشی نگاهی عمیق و ویژه توصیف کرد و اظهار داشت: دانشکده علوم در دانشگاه بیرجند به دلیل پیشینه خوب در مسائل پژوهشی از رتبه بالاتری برخوردار بوده است.

رئیس دانشگاه بیرجند تعداد هیئت علمی دانشگاه بیرجند را بالغ بر 230 نفر برشمرد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر در این دانشگاه بالغ بر 130 نفر استادیار و هفت نفر دانشیار فعالیت می کنند.