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۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۲

میزان تلفات رانندگی در ایلام 37 درصد کاهش داشته است

میزان تلفات رانندگی در ایلام 37 درصد کاهش داشته است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری ایلام گفت: در شش ماه نخست سال جاری میزان تلفات رانندگی در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 کاهش داشته است.

محمدامین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بر اساس گزارش پزشکی قانونی میزان تلفات رانندگی در استان ایلام طی شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد کاهش داشته است.

وی بیان داشت: از دلایل اصلی کاهش تصادفات رانندگی در استان ایلام اقدامات مناسب در خصوص ایمن سازی راه ها بوده است به نحوی که وضعیت راه ها در سراسر استان روز به روز از گذشته بهتر می شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه احداث پروژه واریانت جاده چوار (واقع در مسیر ایلام به شهرستان ایوان) به تازگی در این استان به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود اعتبارات این پروژه در بودجه سال آینده در جهت ادامه اقدامات ایمنی راه های استان گنجانده شود.

نصراللهی زاده عنوان کرد: امسال 9 میلیارد ریال اعتبار برای راه های روستایی استان ایلام نیز اختصاص یافته است که روند ایجاد و احداث راه های روستایی در این استان افزایش یابد.

این مسئول یادآور شد: امسال پروژه های مختلفی در حوزه راهسازی استان ایلام به بهره برداری خواهد رسید که منجر به شکوفایی استان خواهد شد.

کد مطلب 756808

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