داستانهایی از کودکان کار و خیابان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "زیر گذر" مجموعه نوشته هایی است از کودکان کار و خیابان، کودکانی که در خانواده هایی بی بضاعت رشد کرده اند و به ناچار برای گذارن زندگی تمام هفته را کار می کنند.

ع.ص.خیاط در سه مرکز جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان (پاسگاه نعمت آباد)، بنیاد امید مهر، انجمن حمایت از حقوق کودک (شوش) و با همکاری دانشجویان دانشگاههای امیر کبیر، علم و صنعت، علامه طباطبایی، شریف و تهران در تلاشی دو سال و نیمه به آموزش و تعلیم این گروه از کودکان در روزهای جمعه مشغول شد و این اثر داستانهایی گروهی از این کودکان را بعد از آموزش شامل می شود.

"زیر گذر" چهارمین اثراین گروه پس از هشت سال کار است. گردآورنده این اثر در مقدمه کتاب می نویسد: " در دوره های پیشین در آغاز هر دوره با طرح موضوعی همان جا سر کلاس داستانواره ای به طور شفاهی ارئه می دادند. این تجربه چندان ثمری نداشت و سرمشق مناسبی نبود. بنا را بر آن نهادم که از آن پس قصه ها به صورت کتبی ارائه شود. چنین راهکاری در رشد کمی و کیفی من و سایران بسیار موثر بود."

"زیر گذر" مجموعه 14 داستان از داستانهای کودکان کار و خیابان با گردآوری ع.ص.خیاط در 261 صفحه و شمارگان 2200 نسخه از سوی انتشارت ناهید منتشر شده است.