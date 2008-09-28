افزایش 20 درصدی آموزشگاه های شبانه روزی در خراسان شمالی

محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 38 مرکز شبانه روزی در استان وجود دارد که 6 هزار و 800 دانش اموز در سال تحصیلی جدید در این مدارس تحصیل می کنند.

وی گفت: پارسال پنج هزار و 28 نفر در مراکز آموزش شبانه روزی استان تحصیل می کردند که امسال با افزایش 20 درصد ی مراکز آموزش شبانه روزی این رقم به شش هزار و 800 نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید برای تشکیل 51 کلاس زیر 15 نفر در مقطع راهنمایی در استان مجوز گرفته شده است.

در استان خراسان شمالی 184 هزاردانش آموز در مقاطع مختلف تحصیل می کنند.