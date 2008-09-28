کنترل دبیرستانهای دارای افت تحصیلی بالا در سال جاری

عباس رهی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه های معاونت متبوعش در مقطع متوسطه افزود: مدارس لازم التوجه، مدارسی هستند که در سال گذشته دارای افت تحصیلی شدید و کیفیت آموزشی پایین بودند و ما باید با به کارگیری سیاست های جدیدی مشکلات آنها را برطرف کنیم.

وی ساماندهی تجهیزات و امکانات آموزشی مدارس شبانه روزی و ساماندهی نیروی انسانی در این دسته از مدارس را از دیگر برنامه های معاونت متبوع خود در سال جاری عنوان کرد و گفت: همچنین امکانات آموزشی جدیدی در اختیار دانش آموزان مستعد مدارس نمونه دولتی قرار می گیرد.

معاون آموزشی و نوآوری وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: کمک به دانش آموزان مناطق محروم، ارائه برنامه ریزی درسی برای کاهش افت تحصیلی در پایه اول متوسطه از دیگر برنامه هایی است که در سال تحصیلی جدید پیگیری می کنیم.