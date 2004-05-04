بخش آب و راه استان تهران براي افق 1400 بيمه شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اكبر رحماني كه در گردهمايي مسوولان حراستهاي تابعه استانداري تهران در كرج سخن مي گفت

همچنين از فاينانس داخلي در اجراي سد نمرود در فيروزكوه براي اولين بار در كشور همچنين اجازه 2 ميليارد دلار استفاده از فاينانس خارجي در سيستم حمل و نقل تهران و كرج را از جمله ويژگي هاي طرح هاي استان ذكر كرد.



وي با بيان اقدامات گسترده در زير ساختهاي استان تصريح كرد : در بخش آب و راه استان را براي افق 1400 بيمه كرده ايم .

استاندار تهران همچنين تعيين رقم مشخص در اعتبارات دولتي براي اجراي كمربند دوم و سوم تهران در سال 83 همچنين آبگيري سد طالقان در تير ماه سال 84 را افق روشني براي تهران خواند .

