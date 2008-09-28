صادرات محصولات کشاورزی استان کرمانشاه 166درصد رشد یافت

محمد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: تا پایان نیمه اول شهریور امسال 92 هزار و 942 تن محصولات کشاورزی با ارزش 33 میلیون و 564 هزار و 326 دلار معادل 302 میلیارد ریال از استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 166 درصد و از لحاظ وزن 153 درصد رشد داشته است.

کولیوند متوسط ارزش هر تن کالای صادره (محصولات کشاورزی) طی این مدت را 361 دلار اعلام و بیان داشت: امسال رشد مجموع صادرات غیرنفتی استان در مقایسه با سال گذشته 31 درصد بوده که این رشد در بخش محصولات کشاورزی 166 درصد می باشد.

وی سیب درختی، گوجه فرنگی، نخود، دام زنده، خیار، هندوانه، بامیه، پیاز، سیب زمینی، کنجاله سویا و بادمجان را مهمترین محصولات کشاورزی صادراتی استان در این مدت ذکر کرد.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: انتظار می رود با توجه به بهبود بارش در سال جاری وتوسعه بخش کشاورزی در سال آینده میزان صادرات محصولات کشاورزی استان همچنان با رشد قابل توجهی روبرو باشد.