عملیات عمرانی بزرگراه همدان - سنندج 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

محمود دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان این مطلب افزود: طول محور همدان - سنندج 176 کیلومتر است که در پنج قطعه تکمیل می شود.
وی ادامه داد: از این میزان تنها یک قطعه در محدوده استان همدان قرار گرفته است.
دهقان اظهار داشت: این قطعه در محدوده استان همدان قطعه صالح آباد - داش بلاغ در دست اجراست که طول آن 23 کیلومتر است.
وی تصریح کرد: 6 کیلومتر از مسیر صالح آباد - داش بلاغ آسفالت شده و 17 کیلومتر دیگر در مرحله خاکریزی و روسازی است.
رئیس حوزه نظارت بر پروژه های ملی راه سازی استان همدان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود 7 کیلومتر از مسیر محدوده استان همدان تا پایان فصل کاری امسال به بهره برداری برسد.
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