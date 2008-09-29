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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۲

مدیرکل زندانهای گیلان:

ظرفیت اردوگاه بازپروری حویق تالش افزایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مظفرالوندی گفت: ظرفیت اردوگاه بازپروری حویق شهرستان تالش از 500 نفر به 1000 نفر افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل زندانهای استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: این طرح توسعه از پروژه های مصوب سفر اول رئیس جمهور به استان گیلان بود که به طور کامل اجرایی شده است.

وی گفت: این اردوگاه به رغم دوربودن از مرکز استان و نیز مشکلات اجرایی آن باید به عنوان اردوگاه نمونه کشوری عمل کرده و تمامی امکانات لازم جهت نگهداری و درمان معتادین فراهم شود.

الوندی همچنین به برگزاری مراسم جشن گلریزان در آستارا اشاره کرد و افزود: نیکوکاران آستارایی در این جشن برای آزاد زندانیان ناتوان از پرداخت دیه 410 میلیون ریال کمک کردند.

این مقام مسئول در اداره کل زندانهای استان ادامه داد: خیرین نوع دوست آستارایی پارسال نیز با پرداخت 360 میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمده در این شهرستان مشارکت داشتند.

کد مطلب 756884

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