دستگیری مسلمانان جهان از نیازمندان در ماه مبارک رمضان

عید فطر در فیلیپین تعطیل ملی اعلام شد

رئیس جمهوری فیلیپین روز اول اکتبر را به مناسبت عید فطر و پایان ماه مبارک رمضان به عنوان تعطیل ملی اعلام کرد تا تمام مردم مجمع‌الجزایر فیلیپین در جشن عید فطر به برادران و خواهران مسلمان خود ملحق شوند.

گلوریا آرویو رئیس جمهور فیلیپین همزمان با اعلام بیانیه 1625 که روز 19 سپتامبر(29 شهریور) امضاء شده این روز را تعطیل اعلام کرد و اظهار اشت این تعطیلی به منظور تأکید بر اهمیت دینی و فرهنگی عید فطر درمیان عموم مردم است.

مردم مسلمان فیلیپین جشن عید فطر را که به مناسبت خاتمه یک ماه روزه داری برگزار می‌شود به مدت سه روز برگزار می‌کنند. دفتر امور مسلمانان فیلیپین براساس تقویم اسلامی یا تقویم قمری تاریخ اول اکتبر را به عنوان روز عید فطر اعلام کرده است.

استقبال رهبران مسلمان و مسیحی فیلیپین از تعطیلی رسمی عیدفطر

رهبران مسلمان و مسیحی فیلیپین از اعلام تعطیلی روز عید فطر به عنوان تعطیلی ملی از سوی رئیس جمهور این کشور استقبال کردند.

زالد امپاتوان مقام مسئول در منطقه خود مختار مسلمانان در مینداناو گفت: باید از رئیس جمهور برای این اقدام قدردانی کنیم. این اقدام وی نشانه احترام و به رسمیت شناختن یکی از رویدادهاث مهم دین ماست و نشان می دهد که جامعه اسلامی در این کشور جایگاه ویژه ای درنظر وی دارد.

رئیس جمهور فیلیپین روز اول اکتبر را به عنوان روز تعطیل ملی برای برگزاری جشن عید فطر به مناسبت ماه مبارک رمضان اعلام کرد. وی همچنین این اقدام رئیس جمهور را گسترش فعالیتهایی در راستای اعتماد سازی و ترویج روابط دوستانه میان مسلمانان و دولت دانست.

کشیش توری کوردرو از واعظان مسیحی اظهار داشت جامعه کلیسایی وی از اعلام این روز به عنوان تعطیلی ملی استقبال کردند. وی در ادامه گفت: انسجام دینی از اهمیت بسیاری برخوردار است و یک نیروی اخلاقی حیاتی در ارتقای جایگاه صلح پایدار به شمار می رود.

برخی از شهرداران مسیحی فیلیپین همچنین اعلام کرده اند در برگزاری مراسم ویژه عید فطر مسلمانان را یاری خواهند کرد تا وحدت میان مسلمانان و مسیحیان افزایش یابد.



رهبران مسیحی و مسلمان فیلیپین در کنار هم افطار کردند

حدود 400 نفر از رهبران مسیحی و مسلمان فیلیپین در مراسم مشترک افطاری به نشانه جستجوی مشترک برای صلح، درک و هماهنگی شرکت کردند.

گلوریا آریو رئیس جمهور فیلیپین نیز به این رویداد دینی اسلامی ملحق شد که برای چهارمین بار متواری از سوی انجمن جهانی ندای اسلامی و سفارت لیبی در فیلیپین برگزار شده بود. رئیس جمهور در سخنرانی کوتاه خود متعهد شد صلح در مینداناو را میسر سازد.

رئیس انجمن جهانی ندای اسلامی حضور رئیس جمهور را در این مراسم عاملی برای تقویت نزدیکی ، اتحاد و هماهنگی میان تمام ادیان آسمانی توصیف کرد. علی سانگکی مدیر اجرایی دفتر امور مسلمانان در فیلیپین نیز گفت: مسلمانان باید بتوانند ارزشهای ماه مبارک رمضان را بدون در نظر گیری دین با همسایگان خود سهیم شوند.

تعداد از مقامات دولتی، دیپلماتهای محلی و اعضای جوامع اسلامی سراسر فیلیپین در این مراسم افطاری شرکت کرده بودند.

لغو راهپیمایی ضداسلامی کلن لغو شد

پلیس آلمان به دنبال تظاهرات گروه‌های چپ‌گرا و تنش با هواداران گروه‌های راست‌گرا، کنگره ضد اسلامی شهر کلن را که قرار بود روز شنبه 30 شهریور ماه در کلن برگزار شود لغو کرد.

گروه راست‌گرای "پرو کلن" برخلاف مخالفت مقامات محلی شهر کلن آلمان به عنوان چهارمین شهر پرجمعیت این کشور راهپیمایی‌ای را علیه ساخت مسجد کلن اعلام کرده بود و از گروههای ناسیونالیست سراسر اروپا دعوت کرده بود در راهپیمایی ضد اسلامی شرکت کنند تا مانع از اسلامی شدن آلمان و اروپا شوند.

سخنگوی پلیس اعلام کرد که این راهپیمایی لغو شده است. بسیاری از تظاهرات کنندگان از این اعلام پلیس مسرور شدند. این درحالی است که سخنگوی گروه "پرو کلن" اعلام کرد که آنها از لغو این تظاهرات شگفت‌زده شده‌اند.

پلیس آلمان اظهار داشت 40 هزار نفر علیه این راهپیمایی، تظاهرات کرده‌اند. درحالی که جاده ها و خیابانهایی که به مرکز شهر کلن منتهی می شود توسط تظاهرات کنندگان مسدود شده بود، قسمت اعظم این تظاهرات که به مخالفت با کنگره ضد اسلام کلن برگزار شده بود مسالمت‌آمیز بود.

در این تظاهرات برخی از گروهها فریاد می‌زدند ساخت معبد، کلیسا کنیسه و مسجد در این شهر هیچ مانعی ندارد. برگزاری این کنگره اسلامی از سوی بسیاری از مقامات آلمانی، سازمانهای اسلامی و کشورهای جهان اسلام مورد انتقاد قرار گرفته بود.



مسلمانان امریکایی مسئله اقامه نماز در محل کار را به بحث می‌گذارند

150 کارگر مسلمانی که از کارخانه بسته‌بندی گوشت در ایالت نبرسکای امریکا به علت اقامه نماز مغرب اخراج شدند روز یکشنبه 31 شهریور ماه برای اقدام بعدی خود دیدار می‌کنند.

محمد راج رئیس جامعه مسلمانان سومالیایی تبار امریکا گفت که کارگران کارخانه جی بی اس سویفت اند کو در نظرداشتند که تظاهرات دیگری صورت دهند که وی مانع از شکل گیری این تظاهرات شده و به جای آن از تمام کارگران مسلمان حتی کارگران اخراج شده خواست روز یکشنبه درباره راه‌حلی برای این مسئله جلسه‌ای را تشکیل دهند.

این کارگران مسلمان که اکثر آنها سومالیایی‌تبار هستند و پیش از این خواستار ارائه تسهیلاتی از سوی مسئولان کارخانه برای اقامه نماز مغرب خود شده بودند. این موضوع به اخراج آنها از کارخانه منتهی شد. بدون احتساب مدیریت حدود 2 هزار و 500 نفر در این کارخانه فعالیت می‌کنند.

دان هوپس رئیس اتحادیه کارگران تجاری در واحدهای غذایی اظهار داشت که حدود 60 تا 80 نفر از کارگران این کارخانه پس از مطرح کردن مسئله اقامه نماز و اختصاص فرصتی برای اقامه نماز کار خود را ترک کردند.

این کارخانه همچنین اعلام کرده است که برای حل این مشکل تلاش می‌کند. جی بی اس طی بیانیه‌ای یادآور شد که این کمپانی به فضای کاری متنوع خود ارزش می‌دهد و تاکنون تسهیلات بسیاری از نظر دینی با رفتاری منطقی و منصفانه برای کارگران خود ایجاد کرده است.



گسترش لذت رمضان با توزیع افطاری میان بی‌خانمانها

جوانان مسلمان لندن با تأکید بر روحیه صمیمیت و خیرخواهی ماه مبارک رمضان با توزیع غذای رایگان میان بی‌خانمانهای لندن، لذت این ماه مبارک را گسترش می‌دهند.

"مقداد عصریه" که ایده فراهم کرده افطاری برای افراد بی‌خانمان لندن را ارائه کرده است گفت: در طول ماه مبارک رمضان ما مسلمانان تنها بخش کوچکی از آنچه گرسنگان با آن رو به رو هستند را تجربه می کنیم بنابراین سهیم شدن غذای خود با دیگران در طول این ماه از سایر ماه ها بهتر است.

هر سه شنبه "عصریه" و سایر مسلمانان جوان لندن در محلی که بی‌خانمانها در انتظار آنها هستند جمع می شوند و غذای خود را میان آنها توزیع می کنند. درحالی که عده ای از مسلمانان در همان منطقه به اقامه نماز مغرب می پردازند، یک گروه دیگر غذای گرم را میان غیر مسلمانان گرسنه و تنگدست توزیع می کنند. "عصریه" کارشناس علوم کامپیوتری و 27 ساله اعتقاد دارد که این ابتکار عمل از دو جهت سود و فایده در بر دارد یکی کمک به جوانان مسلمان برای برقراری ارتباط با جامعه محلی و دیگر ارتقای سطح آگاهی میان جامعه درباره اسلام و مسلمانان است.

وی در این رابطه توضیح داد: مسلمانان وقتی درباره مشکلی صحبت کرده یا به آن فکر می کنند نباید به فراتر از مرزها فکر کنند، در همان کشوری که آنها زندگی می کنند مشکلات و مسائل بسیاری است که می توان در راستای حل آن وارد عمل شد و حتی ارتباطهایی ایجاد کرد که تا پیش از آن وجود نداشته است.

200 مسجد در بلغارستان تعطیل شد

با وجود علاقه روزافزون به دین اسلام، بسیاری از مساجد بلغارستان علت کمبود ائمه جمعه در این کشور اروپای مرکزی، تعطیل شده است.

مصطفی حاجی مفتی اعظم بلغارستان اظهار داشت: دو عامل اصلی موجب کمبود حضور ائمه جمعه در این کشور شده است. نخستین عامل به زمان گذشته باز می گردد، در طول دوره کمونیست زمانی که فعالیت مدارس اسلامی ممنوع بود، از این رو در حال حاضر با کمبود امام جمعه مواجه هستیم. یکی از علل این کمبود محدودیت منابع مالی دارالفتوا برای پرداخت دستمزد ائمه جمعه است.

در حال حاضر بیش 1500 مسجد در بلغارستان وجود دارد اما تنها 900 امام جمعه تحت پوشش دارالفتوا به عنوان عالیترین مقام دینی اسلامی در بلغارستان فعالیت دارند. مسئله کمبود امام جمعه نیز حدود دویست مسجد در سراسر بلغارستان را در طول ماه رمضان تعطیل کرده است.

حاجی گفت: این مشکلی است که جوامع اسلامی باید راه حلی برای آن پیدا کنند. در برخی موارد ائمه جمعه حقوق ماهیانه خود را از کمکهای خیریه مسلمانان در مناطق خود تأمین می کنند. اما در برخی از موارد، ائمه جمعه به علت مشکلاتی که در تأمین مخارج خود داشته فعالیت را متوقف کرده و یا کار در دهکده های فقیر نشین را رها کرده اند.

دارالفتوا نیز با بهره گیری از دانشجویان مؤسسه اسلامی صوفیا تلاش کرده تا این شکاف را پر کند. کمبود تعداد ائمه جمعه در بلغارستان درست با افزایش علاقه مسلمانان در کنار غیر مسلمانان به دین مبین اسلام همزمان شده است.

مفتی اعظم این کشور تصریح کرد: تعداد نمازگزارانی که برای اقامه نماز جماعت در مساجد حضور می یابند هر روز افزایش می یابند. این علاقه حتی میان غیر مسلمانان جامعه نیز مشاهده می شود که با اسلام آوردن عده ای از آنها خاتمه می یابد.

وی در ادامه یکی از عوامل علاقه به اسلام را ارتقای آگاهی درباره اسلام میان مردمان بلغارستان دانست و گفت: ما بسیاری از کتابهای عربی و ترکی را به زبان بلغاری ترجمه می کنیم تا مردم درک بهتری از اسلام داشته باشند.

بلغارستان به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای جمعیت مسلمان مهاجر نیست ، بلکه بیشتر مسلمانانی که در این کشور زندگی می کنند از قرنها پیش در این کشور سکونت داشتند. براساس آمار رسمی از 8/7 میلیون جمعیت این کشور 12 درصد را مسلمانان به خود اختصاص داده اند، این درحالی است که دارالفتوا این میزان را 25 درصد اعلام کرده است.

شورای شهر نیویورک به دنبال تعطیلی اعیاد اسلامی در مدارس است

تعدادی از اعضای شورای شهر و مقامات رسمی ایالت نیویورک امریکا خواسته‌اند دو روز عید قربان و عید فطر را به عنوان روزهای دینی مسلمانان به تقویم تحصیلی مدارس اضافه کنند چرا که این امر به مسئله آزادی دینی و انصاف ارتباط دارد.

به رغم تلاشهایهای اعضای شورای شهر برای تعطیل شدن دو روز دینی مسلمانان در مدارس، مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک که قانونگذاری مدارس ایالتی را برعهده دارد اظهار داشته است مدارس بیش از این نمی‌توانند روز تعطیل داشته باشند.

بحث برسر این موضوع جمعه پنجم مهر ماه در جلسه غیر علنی کمیته آموزشی شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حدود 600 تا 850 هزار مسلمان در شهر نیویورک زندگی می‌کنند که فرزندان آنها 10 تا 12 درصد از یک میلیون دانش‌آموز مدارس دولتی را تشکیل داده‌اند.

درحال حاضر سیاست مدارس براین اساس است که کودکان می‌توانند در روزهای دینی خود غیبت داشته باشند و این غیبت برای آنها به منزله غیبت موجه درج خواهد شد. اما مدارس دولتی در روزهای تعطیلات مسیحیان چون روز کریسمس و روز جمعه الصلیب تعطیل بوده و یهودیان در روزهای روش هشانا و یوم کیپور تعطیل هستند.

ائتلاف تعطیلات مدارس برای مسلمانان نیز به دنبال تعطیل کردن دو روز عید فطر و عید قربان است. در این میان شهردار نیویورک اظهار داشته که تعطیل کردن این روزها برای مسلمانان موجبات مطرح شدن درخواستهای مشابه از سوی سایر گروههای دینی را نیز فراهم می‌کند.



استرالیایی‌ها با ایجاد محل دفن برای مسلمانان مخالفت کردند

طرحهایی که برای ایجاد یک قبرستان اسلامی در زمین قبرستان تاریخی انگلیکنها در جنوب غربی سیدنی ارائه شدند با موضعگیری و واکنش منفی ساکنان این منطقه روبرو گشتند.

لن انگلیش از کلیسای دوستان سنت توماس گفت: این زمینی است که تاریخ من در آن دفن شده است، پدربزرگ و مادربزرگ، والدین، خانه‌ها، عموها، برادرم در این زمین دفن شده‌اند، خانواده ما بیش از 200 سال پیش در این منطقه سکونت داشتند.

این در حالی است که انجمن مسلمانان لبنانی در استرالیا با پرداخت 5/1 میلیون دلار به قبرستان سنت توماس این گورستان را خریداری کرده است. این قبرستان ظرفیت جادهی حدود 4 هزار متوفی را دارد. این فرد به عنوان یکی از مخالفان اظهار داشت: در این منطقه قبرستان ویژه کاتولیکها، انگلیکنها و قبرستان عمومی وجود دارند اما در خارج از شهر قرار گرفته‌اند.

قیصر تراد رئیس انجمن مسلمانان لبنانی اظهار داشت که این قبرستان نیاز مبرم مسلمانان برای تدفین متوفیان خود براساس اصول اسلامی محسوب می‌شود، چرا که سایر قبرستانها از فضای کافی برخوردار نیستند.

وی در پاسخ به این مخالفتها اظهار داشت که یافتن محل جدید برای ما بسیار دشوار است. ما مجبور بودیم این محل را از یک گروه دینی دیگر خریداری کنیم که این کار نیازهای آنها را نیز به نوعی تأمین خواهد کرد. تراد یادآور شد دولت در اختصاص زمین به مسلمانان سیدنی برای تدفین متوفیان خود ناکام مانده است.

پیش از این نیز ساکنان شهر کمدن با ساخت مدرسه اسلامی در این شهر برای جامعه مسلمان مخالفت کرده بودند، این درحالی است که چندی پیش یک مدرسه کاتولیک در این شهر ساخته شد و مورد استقبال ساکنان قرار گرفت.150 خانواده مسلمان در این شهر زندگی می کنند.

جامعه مسلمانان استرالیا 5/1 درصد از جمعیت 20 میلیونی این کشور را تشکیل داده که تاریخ سکونت آنها در این شهر به 200 سال پیش باز می‌گردد.