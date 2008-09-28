اختلاف آمریکا و روسیه در نحوه صدور قطعنامه قابل تامل بود/ انتقاد از دستگاه دیپلماسی

داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای کشورمان گفت: صدور این قطعنامه با توجه به رایزنی ها و اخباری که از ائتلاف 1+5 شنبده می شد،‌ قابل پیش بینی بود و امری دفعی و ناگهانی نبود.

وی افزود: اختلاف آمریکا و روسیه در نحوه صدور این قطعنامه قابل تامل بود ولی نکته ای که می توان به آن اشاره کرد، عدم استفاده دستگاه سیاست خارجی کشورمان از اختلافات آمریکا و روسیه در ماههای اخیر و قبل از صدور قطعنامه اخیر است.

قنبری تصریح کرد: نوع مواجهه ایران در پرونده هسته ای نباید به گونه ای باشد که ایران به مرور در جایگاه انزوا قرار گیرد، ‌بلکه ایران به عنوان کشوری که یک یازیگر مهم منطقه ای است، ‌باید وارد تعامل و بازی با قدرتهای بزرگ جهانی شود تا منافع خودش را حفظ کند و به نظر می رسد این حلقه مفقوده دستگاه سیاست خارجی کشورمان باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این رویکرد می توان جلوی صدور زنجیره قطعنامه ها را گرفت ولی با سیاست های انفعالی و شعاری،‌ چیزی عوض نمی شود.

وی تاکید کرد : باید تحولی اساسی در استراتژیست های وزارت خارجه و یک بازسازی کلی در نظام تصمیم گیری دستگاه سیاست خارجی صورت بگیرد.