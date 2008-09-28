وضعیت تولید "برگ و تگرگ" مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، با تغییر برنامه‌های سیما فیلم و خارج شدن بحث تولید مجموعه‌های تلویزیونی از مجموعه مسئولیت‌های این مرکز، تولید مجموعه "برگ و تگرگ" که تیرماه زمینه تولید آن فراهم شده بود، در حال حاضر متوقف است.

آب‌پرور قصد داشت این مجموعه تلویزیونی را با موضوع توسعه و گسترش خدمات الکترونیک در 13 قسمت جلو دوربین ‌ببرد. اما با توجه به شرایط فعلی وی باید حدود یکماه دیگر منتظر باشد تا تولید "برگ و تگرگ" به یکی از شبکه‌های تلویزیون واگذار شود.

فیلمنامه مجموعه ابتدا با تیمی شش نفره و مطالعه پرونده‌های جرایم الکترونیک واحد 13 اداره آگاهی نوشته شد و آرش قادری آن را بازنویسی کرد. با پایان یافتن نگارش فیلمنامه زمینه برای ساخت مجموعه فراهم است، اما سیمافیلم باید تکلیف پروژه را روشن کند.