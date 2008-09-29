2667 هنرمندصنایع دستی در استان گیلان شناسایی شده است

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نمایشگر ذوق و هنر مردم هر کشور است.

وی با اعلام اینکه درگذشته صنایع دستی به عنوان پدیده ای تمام عیار در هر عهد حضور فعال داشته است، گفت: در ایامی که ماشین به وجود نیامده بود و حتی در دورانی که حضور آن به گستردگی امروز نبود این صنعت بود که حامی تمامی استعدادها و آفرینشهای سازندگی بشر بود که امروز با نگاه به صنایع دستی هر قوم و قبیله ای می توان دریافت آن قوم در چه مرحله ای از صنعتگری بوده است.

قاسمی بیان داشت: استعداد و روحیه خلاق و قدرت ابتکار صنعتگران و علاقه آنان به تولید آثار هنری و ذوقی موجب شده است که جمهوری اسلامی ایران از گذشته های بسیار دور تا زمان حال همواره در تولید محصولات صنایع دستی موقعیتی ویژه و ممتاز داشته باشد و از شهرتی عالم گیر برخوردار شود.

وی اظهار داشت: به هر حال امروز صنایع دستی ایران علیرغم فراز و نشیبهای فراوان و حتی با توجه به بی مهریهای که در برخی از دورانها پشت سرگذاشته توانسته است در زمره با ارزشترین هنرهای کاربردی جامعه مطرح شود و نه تنها از جنبه های فرهنگی بلکه از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز احترام و توجه و عنایت جهانیان را به خود جلب کند.

این مقام مسئول اعلام کرد: بسیاری از صاحب نظران ایران را یکی از سه قطب مهم صنایع دستی آسیا و جهان می دانند و از نظر تنوع شاید در صدر تمامی کشورها قرار داشته باشد.

قاسمی همچنین از راه اندازی سایت اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی در تهران خبر داد و گفت: کلیه اطلاعات بایگانی شده در استانها به بانک اطلاعاتی جامع در تهران منتقل می شود تا اطلاعات سایت به روز باشد.

وی به حفظ و احیای کارخانه های سنتی استان اشاره کرد و افزود: حفظ و احیاء با کارگاه دو بحث متفاوت است، اگر به حفظ کارگاه توجه شود به امر تولید توجه شده و اگر به بحث احیاء توجه کنیم به امر هنر توجه کرده ایم.