  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

جام گلف «جهان نما» در استان گلستان برگزار می شود

جام گلف «جهان نما» در استان گلستان برگزار می شود

سرپرست هیات گلف استان گلستان گفت: همزمان با بهره برداری از نخستین زمین گلف استان گلستان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و عید سعید فطر یکدوره مسابقه کشوری گلف با عنوان جام « جهان نما » در گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم ساور این مسابقات در روزهای 11 و 12 مهرماه با حضور ورزشکارانی از 10 استان صاحب گلف کشور در رده سنی امید در محل احداث دهکده المپیک گرگان برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این مسابقات در رده سنی امید را پشتوانه سازی برای تیم های ملی ، تداوم روند رو به رشد ورزش گلف در کشور و استان ، بازی و کسب تجربه گلف بازان جوان در زمین های مختلف گلف برای حضور موفق در مسابقات آتی داخلی و بین المللی و شناساندن بیشتر این ورزش مفرح به جوانان گلستان ذکر کرد.

سرپرست هیات گلف استان گلستان اظهار اشت: این مسابقات به صورت انفرادی برگزار و جوایز نفرات برتر نقدی و به نفر اول علاوه بر جایزه نقدی کاپ قهرمانی نیز اعطا می گردد.

ساور گفت: این تورنمنت با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ، اداره کل تربیت بدنی استان گلستان، فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گرگان ، ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان و هیات گلف استان گلستان برگزار می شود و در صورت برگزاری مطلوب به صورت سالانه در گلستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 756942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها