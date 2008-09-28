خاتمی دلیل تعلل خود را تردید در لزوم حضور اصلاح طلبان در عرصه قدرت خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به گزارش روابط عمومی دفتر حجت الاسلام سید محمد خاتمی، اعضای هسته مرکزی گروهی تحت عنوان "پویش دعوت از خاتمی" با حضور در دفتر کار سید محمد خاتمی از او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده دعوت به عمل آوردند.

خاتمی در این دیدار گفت: من خود را متعلق به نظام می‌دانم و به نظامی که هزینه‌های جانی و معنوی و مادی زیادی برای دستیابی به آن و حفظ آن داده شده‌است، به لحاظ اخلاقی و دینی متعهدم.من به این نظام هنوز امیدها بسته‌ام وبه همین دلیل و به خاطر تعهدی که به آن دارم، انتقاداتی که به آن دارم را بیان می‌کنم و در اصلاح آن به عنوان یک ایرانی می‌کوشم.

وی ادامه داد: اما معتقدم اصلاحاتی که از آن دم می‌زنیم باید ضوابط، چارچوب‌ها، اهداف و روش‌های روشن و مشخصی داشته ‌باشد تا کسانی که می‌خواهند به آن بپیوندند بدانند اصلاحاتی که ما می‌گوییم چیست؟ امیدوارم هر چه زودتر در این زمینه گام موثر برداشته شود.

رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: اینکه تاکنون برای حضور در انتخابات به تصمیم نهایی نرسیده‌ام به این دلیل است که معتقدم پیش از آن باید به چند پرسش بنیادین پاسخ گفت. باید بررسی کرد که آیا می‌توان بدون ورود به قدرت، اصلاحات را در جامعه و کشور نهادینه کرد یا برای پیشبرد اصلاحات در جامعه و ایجاد تغییرات ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی لزوماً باید در قدرت نیز حضور داشت؟ همچنین باید پرسید که ما چه تأثیری در روند به نفع آرمانهای انقلاب و مصالح و خواست مردم می‌توانیم داشته باشیم؟ حال چه با ورود به قدرت و چه خارج از آن؟

وی افزود : همچنین باید ببینیم که در ایران امروز چه گروه‌هایی مرجعیت دارند؟ روشنفکران، روحانیت، سیاستمداران و دیگر گروه‌های اجتماعی به چه میزان در این جامعه نفوذ دارند؟ و برای افزایش مرجعیت هر یک از این گروه‌ها چه می‌توان کرد؟ و مهمتر از اینکه چه کسی بهتر است نامزد انتخابات شود،این است که چگونه باید بیاید؟ و برفرض پیروزی درانتخابات، چه برنامه ‌ای باید داشته باشد و اساساً در شرایط کنونی با ورود به قدرت چه کارهایی می‌تواند بکند؟



سید محمد خاتمی در پایان گفت : ما اعتبار و آبروی خود را مدیون انقلاب و مردم هستیم و هر کجا باشیم باید آنرا در خدمت مردم بگذاریم.

در ابتدای این دیدار اعضای هسته مرکزی «پویش ضمن دعوت از خاتمی» به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند، گزارشی از فعالیت‌های دوازده‌ گانه خود برای افزایش احتمال نامزدی وی ارائه و اظهار امیدواری کردند که خاتمی هر چه زودتر و هر چه مصمم‌تر برای ورود به عرصه انتخابات مجاب شود.

اعضای «پویش دعوت از خاتمی» تأکید کردند که هدف از فعالیت‌های آن‌ها قانع شدن خاتمی برای نامزدی در انتخابات و رساندن صدای جامعه و طیف وسیع‌تری از نخبگان به گوش خاتمی است و نه اینکه خاتمی را زیر فشار قرار دهند که بیاید.