شاخص بورس امروز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر ، شاخص کل قیمت در پایان معاملات روی عدد 11 هزار و 721 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 65/4 واحد کاهش داشت. شاخص بازار اول با 7/4 واحد کاهش به 10 هزار و 144 واحد رسید. شاخص بازار دوم با 65/0 واحد کاهش در پایان معاملات روی عدد 13 هزار و 311 واحد متوقف شد. شاخص ‏صنعت هم با 07/2 واحد کاهش عدد 9 هزار و 225 را تجربه کرد‏‎.

امروز سرمایه‌گذاری غدیر با 33 میلیون و 79 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین سایپا با سه میلیون و 184 هزار سهم، مخابرات ایران با دو میلیون و 42 هزار سهم، ایران ترانسفو با 737 هزار سهم، صنعتی دریایی ایران با سه میلیون و13 هزار سهم، ماشین سازی اراک با چهار میلیون و 266 هزار سهم، فرآوری موادمعدنی ایران با یک میلیون و 231 هزار سهم، کنتورسازی ایران با 768 هزار سهم، صنایع سیمان دشتستان با 211 هزار سهم و رایان سایپا با 371 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل فولاد خوزستان با پنج میلیون و 332 هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. همچنین فولاد مبارکه اصفهان با 11 میلیون و 375 هزار سهم، سیمان سپاهان با دو میلیون و 526 هزار سهم، سیمان شرق با یک میلیون و 39 هزار سهم، سیمان تهران با یک میلیون و 354 هزار سهم، فولاد خوزستان با 650 هزار سهم، کالسیمین با 602 هزار سهم، نورد قطعات فولادی با 652 هزار سهم، سیمان صوفیان با 490 هزار سهم و بانک اقتصاد نوین با یک میلیون و سه هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز مخابرات ایران با 93/28 واحد و سرمایه‌گذاری غدیر با 22/7 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند. در مقابل پالایش نفت اصفهان با 50/13 واحد، فولاد خوزستان با 36/9 واحد، سیمان تهران با 96/2 واحد، پتروشیمی خارک با 40/2 واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 34/2 واحد و پتروشیمی اراک با 12/2 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت.

در معاملات امروز بازار سهام، حق‌تقدم صنعتی بهشهر، دشت مرغاب، خوراک دام پارس، ملی سرب وروی ایران، سرمایه‌گذاری غدیر، آذریت، فنرسازی خاور، صنعتی دریایی ایران، صنایع گالوانیزه فجرسپاهان و تولیدتجهیزات سنگین هپکو بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، در مقابل فنرسازی زر، حق‌تقدم لوله وتجهیزات سدید، پتروشیمی اراک، کالسیمین، سرمایه‌گذاری ملی ایران، تجهیزنیروی زنگان، فولادخوزستان، بین‌المللی محصولات پارس، سیمان تهران و لوله وتجهیزات سدید بیشترین کاهش قیمت را داشتند.