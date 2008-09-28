آغاز آخرین مرحله تمرینات تیم فوتبال نوجوانان / سه بازیکن خط خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت 16 عصر امروز آخرین مرحله اردوی آماده سازی خود پیش از سفر به ازبکستان برای شرکت در مرحله نهایی رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا را در کمپ تیم های ملی آغاز کرد.

بازیکنان این تیم که پس از بازگشت از اردوی آماده سازی یک هفته ای در ترکیه به مدت دو روز به استراحت پرداختند، از امروز سه جلسه تمرین را پیش از سفر به ازبکستان در تهران برگزار می کنند.

البته به خاطر برگزاری نخستین دیدار این تیم برابر بحرین در زیر نور، با هماهنگی انجام شده قرار است تیم فوتبال نوجوانان طی دو روز آینده تمرینات آماده سازی خود را در زمین شماره یک ورزشگاه تختی و زیر نور برگزار کند تا بازیکنان با وضعیت برگزاری مسابقه در چنین شرایطی کاملا هماهنگ شوند.

همچنین شاگردان دوستی آخرین تمرین خود پیش از این سفر را عصر چهارشنبه در کمپ تیم های ملی برگزار می کنند که تمرین سبکی خواهد بود و ساعت 6 صبح پنجشنبه با پروازی مستقیم تهران را به مقصد تاشکند ترک می کنند.

از سوی دیگر کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان پس از پایان اردوی این تیم در ترکیه نام محمدرضا اخباری، سعید امرایی و امین نصیری را از فهرست 26 نفره خارج کردند تا کاروان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با 23 نفر به ازبکستان برود.

البته پیش از این فهرست 30 نفره ای از بازیکنان نوجوانان به AFC و مسئولان برگزاری این رقابت ها ارسال شده بود تا در صورت مصدومیت نفرات اصلی، بازیکنان ذخیره جانشین این نفرات شوند.