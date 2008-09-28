آسمان تهران فردا صاف همراه با غبار صبحگاهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های هواشناسی بیانگر نفوذ توده هوای سرد و نسبتا خشک به نیمه غربی کشور است که در 24 ساعت آینده سبب وزش باد شدید و گرد و خاک در استانهای واقع در شمال غرب، غرب، مرکز و تهران می شود.

همچنین عبور تراز میانی جو از نیمه شمالی کشور سبب بارشهای پراکنده بر روی شمال غرب، سواحل شمالی کشور و دامنه های شمالی البرز و بتدریج شمال شرق کشور می شود که موجب شدت فعالیت بارشی در سواحل استان گیلان خواهد بود و افت دما و مواج بودن دریا طی دو روز آینده در سواحل خزر پیش بینی می شود.

براساس اعلام سازمان هواشناسی، از فردا بعد از ظهر از سمت غرب بتدریج از میزان ابرناکی کاسته خواهد شد و در سوا حل شمالی نیز فعالیت بارشی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

در دامنه های زاگرس در سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و در دامنه های شمالی زاگرس رگبار و رعد و برق انتظار می رود و از روز دوشنبه برای جنوب غرب و غرب کشور وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.

بیشینه و کمینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 27 و 18 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.