قدرت بی سابقه ایران در دفاع و مقابله به مثل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکرپاسدار غلامعلی رشید در مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه اظهار داشت : دفاع مردمی وجنگ مردمی دومولفه‌ قدرت دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران بودند که دشمن در آغاز جنگ قادر به محاسبه و پیش‌بینی شکل‌گیری آنها نبود و در نتیجه شکست خورد.

جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد : مساله اساسی در دفاع مردمی، علت شکل‌گیری این نوع دفاع است که ریشه در مشروعیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی افزود: جنگی که علیه ما تحمیل شد چون تجاوزکارانه تشخیص داده شد، دفاع مردمی عظیمی دربرابر آن شکل گرفت و متجاوز را شکست داد .

سردار رشید گفت : برجسته‌ترین نماد دفاع مردمی، مقاومت در خرمشهر بود که 1000 (یک هزار) نفر رزمنده شهادت‌طلب به فرماندهی شهید محمدعلی جهان‌آرا با سلاح وابزار اندک در مقابل دولشکر نیرو مخصوص و مکانیزه و زرهی دشمن 34 شبانه ‌روز مقاومت کردند.

وی تصریح کرد: جنگ مردمی نیز به منزله سازماندهی مردم برای آزادسازی مناطق اشغالی بود که نیروهای بسیجی و مردمی، در کنار ارتش و سپاه در قالب گردان، تیپ و لشکر سازماندهی شدند و قدرت دشمن را در هم شکستند و برجسته‌ترین نماد جنگ مردمی، آزادسازی خرمشهر بود.

جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح، پیرامون ناگفته‌های جنگ و انتقال آن به نسل‌ها، اظهار کرد: باید ناگفته‌های جنگ را در چارچوب تجربه و درجهت انتقال آن به نسل‌های آینده و در چارچوب آموزه‌ها و دکترین تبیین کنیم، درست است که جنگ تحمیلی، اجتناب‌ناپذیر بود ولی الزاما به این معنی نیست که ما نقایص و کاستی‌هایی نداشته‌ایم، نقایصی همچون فقدان سطح استراتژیک کشور، فقدان ادراک و معرفت استراتژیک از وقوع جنگ و تحولات محیطی، عدم آمادگی دفاعی و نظامی، ضعف اطلاعات راهبردی و فقدان تجربه در بخش دفاع غیرنظامی و پدافند غیرعامل و تاخیر در ایجاد نهادها و ساختارهای راهبردی و فرماندهی برای اداره جنگ در سال 58 و 59 داشتیم. همین‌طور عدم بهره ‌برداری از فرصت‌ها و رفع سوءظن‌ها و بدگمانی‌ها در حوزه‌ سیاست خارجی که در تسهیل وقوع جنگ بی‌تاثیر نبوده است.

این مقام عالی‌رتبه ستادکل نیروهای مسلح، دربخش پایانی این مراسم ضمن برشمردن تجارب دوران‌های مختلف، تاکید کرد: اکنون پس از پشت سر نهادن تجارب ارزشمند دوران هشت سال دفاع مقدس و 20 سال از پایان جنگ، که به خوبی بحران‌ها را مدیریت کرده‌ایم، تمامی ضعف‌ها و کاستی‌های فوق را جبران نموده و نیروهای مسلح ما ارتش – سپاه و نیروهای بسیجی آمادگی کامل دفاعی و درهم شکستن متجاوزین را دارند و دشمنان ما درهیچ دوره‌ای تا این اندازه دچارضعف نبوده‌اند و متقابلا درهیچ دوره ‌ای، قدرت دفاعی ایران تا این اندازه برای دفاع و مقابله به مثل قوی نبوده است.