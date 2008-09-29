به گزارش خبرگزاری مهر،‌ پژوهشگران و محققین حوزوی و دانشگاهی تا پایان مهر فرصت دارند چکیده مقالات خود را در 500 کلمه در یکی از محورهای رابطه متقابل حقوق بشر و صلح، ادیان و صلح، صلح، عدالت و دمکراسی، صلح و نقش نهادهای دینی و سازمان‌های مردم نهاد، صلح، زنان وکودکان و نیز صلح آسیب‌ها و تهدیدها، همراه ‌با ‌نام ‌و نام خانوادگی و درجه علمی از طریق پست‌ الکترونیکی CHRS@Mofidu.ac,ir و یا CHRS2003@gmail.com و یا http://chrs.Mofidu.ac,ir به این مرکز ارسال کنند.

در صورت تایید طرح یا چکیده مقاله از نویسنده درخواست می‌شود متن مقاله خود را جهت بررسی ارسال کند. مقاله باید حداکثر در 25 صفحه (250 کلمه‌ای) به صورت تایپ شده در محیط word تا اول دی ماه از طریق پست الکترونیکی به این مرکز ارسال شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 2903550 -0251 تماس بگیرند.

