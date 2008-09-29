اعلام زمان جدید برگزاری المپیاد علمی طلاب حوزه های علمیه

حجت الاسلام علم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جوایز این المپیاد گفت: در هر مقطع به 10 نفر از کسانی که بتوانند بیش از 90 درصد سوالات را پاسخ دهند جوایزی تعلق می گیرد. به سه نفر اول دو عمره و 12 سکه تمام بهار آزادی، سه نفر دوم دو عمره و 12 نیم بهار آزادی و به چهار نفر سوم دو عمره و 12 ربع بهار آزادی اهدا می‌شود. به ممتازین این المپیاد 4 منزل مسکونی در شهرک پردیسان قم داده خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی المپیاد علمی طلاب افزود: اهدای جوایز بر اساس تعریفی که در ستاد مرکزی المپیاد شده است صورت خواهد گرفت.

وی افزود: به زودی سنجش نامه‌ای به کل مدارس علمیه ارسال خواهد شد که در آن از مدیران خواسته شده است گزارش کار خود در ارتباط با ثبت نام طلاب و آمادگی برای برگزاری المپیاد را به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و ستاد مرکزی ارسال کنند.