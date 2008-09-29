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۸ مهر ۱۳۸۷، ۹:۵۱

اعلام زمان جدید برگزاری المپیاد علمی طلاب حوزه های علمیه

اعلام زمان جدید برگزاری المپیاد علمی طلاب حوزه های علمیه

رئیس ستاد المپیاد علمی طلاب با بیان اینکه زمان ثبت نام در این المپیاد تا پایان مهر ماه 87 تمدید شده است، گفت: با درخواست مدیران مدارس علمیه زمان امتحان از 16 آبان به 16 اسفند 87 تغییر پیدا کرد.

حجت الاسلام علم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جوایز این المپیاد گفت: در هر مقطع به 10 نفر از کسانی که بتوانند بیش از 90 درصد سوالات را پاسخ دهند جوایزی تعلق می گیرد. به سه نفر اول دو عمره و 12 سکه تمام بهار آزادی، سه نفر دوم دو عمره و 12 نیم بهار آزادی و به چهار نفر سوم دو عمره و 12 ربع بهار آزادی اهدا می‌شود. به ممتازین این المپیاد 4 منزل مسکونی در شهرک پردیسان قم داده خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی المپیاد علمی طلاب افزود: اهدای جوایز بر اساس تعریفی که در ستاد مرکزی المپیاد شده است صورت خواهد گرفت.

وی افزود:  به زودی سنجش نامه‌ای به کل مدارس علمیه ارسال خواهد شد که در آن  از مدیران خواسته شده است گزارش کار خود در ارتباط با ثبت نام طلاب و آمادگی برای برگزاری المپیاد را به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و ستاد مرکزی ارسال کنند.

کد مطلب 757081

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