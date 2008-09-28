۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۹:۰۷

یحیی گل محمدی دیدار با پگاه را از دست داد

مدافع با تجربه تیم فوتبال صباباتری به علت مصدومیت دیدار هفته جاری این تیم برابر پگاه گیلان را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی که در دیدار این هفته تیمش برابر پیام مشهد به علت برخورد با برگی زر از ناحیه سر و صورت دچار مصدومیت شدید شد و مجبور شد صورتش را 12 بخیه بزند در حال حاضر دوران درمان را سپری می کند.

مجتبی پیمبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مصدومیت گل محمدی گفت: این بازیکن در حال حاضر دوران درمان را سپری می کند و قطعا در دیدار با پگاه حضور نخواهد داشت.

سرپرست تیم فوتبال پیام همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر یحیی تحت نظر پزشکان تیم قرار دارد و در صورت کسب اجازه از پزشکان، در تمرینات گروهی شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 757088

