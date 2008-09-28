به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کرد طبق نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات و سنجش برنامهای صدا و سیما در هفته چهارم شهریورماه پس از "روز حسرت" به ترتیب مجموعههای "مثل هیچکس" با 2/71 درصد بیننده و 2/78 درصد رضایت و "مامور بدرقه" با 6/72 درصد بیننده و 3/67 درصد رضایت در ردههای دوم و سوم ایستادند.
مجموعههای تلویزیونی "بزنگاه"، "صاحبدلان"، "زمانی برای پشیمانی"، "همسایهها"، "اغما"، "بچههای مدرسه همت" و "فلسطین غریب" دیگر آثاری هستند که مرکز تحقیقات پس از بررسی مقامهای چهارم تا دهم را برای آنها مشخص کرده است.
