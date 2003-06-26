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۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۵۱

جامعه اسلامي دانشگاهيان ايران

دانشجويان مرزبندي خود با گروههاي غيرقانوني و خودسر را مشخص كنند

جامعه اسلامي دانشگاهيان ايران درباره حوادث اخير در سطح دانشگاهها بيانيه اي صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر در اين بيانيه آمده است: بروز برخي ناآرامي‌ها و اغتشاشات در صحنه‌ي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي، بسترساز تنزل محيط علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و نفوذ عناصر بيگانه و بريده از مردم و نظام است. گرچه نمي‌توان حق دانشگاهها و دانشگاهيان درمشاركت فعالانه و سازنده درمسايل سياسي كشور و نشاط سياسي را ناديده گرفت، اما تلاش براي ارايه‌ء تصويري ناهنجار از جايگاه دانشجو و دانشگاه از طريق دامن زدن به ناآرامي‌ها و اغتشاشات و حمله و تخريب اموال عمومي، بخشي از توطئه‌ي فراگير دشمنان است كه مي‌كوشند از حيثيت و اعتبار دانشگاه و دانشجو براي دستيابي به مقاصد و اغراض خاص خود سوء استفاده كند. جامعه‌ي اسلامي دانشگاهيان ايران ضمن درخواست از مراجع قانوني كشور براي برخورد قاطعانه با عوامل مخل امنيت عمومي و دورساختن آنان از محيط هاي دانشگاهي، دانشجويان را به هوشياري و بيداري درقبال ترفندهاي بيگانگان و در پيش گرفتن رويكردهاي قانوني و شناخته شده براي دستيابي به مطالبات خود دعوت كرد. اين جامعه همچنين از دانشجويان خواست درجهت مرزبندي روشن و شفاف با گروههاي غيرقانوني و خودسر كه مي‌كوشند محيط دانشگاه‌ها را به جولانگاه اعمال زشت و نكوهيده مبدل كنند، تلاش نمايند.

کد مطلب 7571

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