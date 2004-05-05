معاملات بورس بدون بهره برداري از اطلاعات انجام مي شود

يك كارشناس مالي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در حال حاضر حاضر تئوري ديوانه پا برهنه در بورس تهران حاكم شده است، به طوريكه دلايل عقلي براي برخي خريد يا فروش سهام وجود ندارد.

دكتر حسين كدخدايي افزود: با وجود اقدامات گسترده در بورس اوراق بهادار براي شفاف سازي اطلاعات اما به لحاظ نبود تحليل گران مالي در اين بازار بهره برداري از اين اطلاعات نمي شود.

وي افزود: هر چه به زمان برگزاري مجامع نزديك تر مي شويم فروش نيز در بازار بيشتر مي شود و در ماه هاي آينده شاهد بازار شاهد افت و خيز شاخص ها خواهد بود.

به گفته كدخدايي، با سپري شده تير ماه و زمان برگزاري مجامع بازار دوباره وارد دوران رونق و مي شود.

وي افزود: ابهام موجود در بازار در مورد تغيير مديريت نيز سبب ناامني و فروش سهام توسط برخي سهامداران شد كه بازار را با افت شاخص مواجه كرد و با توجه به تثبيت مديريت و بازگشت امنيت خاطر به بازار پيش بيني مي شود شاخص ها نيز افزايش يابند.

به گفته اين كارشناس مالي، افت در بازار به سرعت انجام مي شود اما بازگشت به شرايط رونق زمان بيشتري را نياز دارد كه در حال حاضر نيز بازار در حال ورود به شرايط آرام و رونق است.

