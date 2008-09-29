احتمال موافقت با کاهش ساعت کار پرستاران در صحن مجلس

دکتر علیرضا مرندی در خصوص سرنوشت لایحه یکسان سازی و کاهش ساعت کار پرستاران که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است ، به خبرنگار مهر گفت: این لایحه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح و اغلب اعضا معتقدند با تصویب این لایحه هیچ تغییری در بهبود وضعیت پرستاران حاصل نخواهد شد.

وی با عنوان این مطلب که پرستاران شایسته ارفاق بیشتری هستند ، افزود: کاهش ساعت کار مشکلی را حل نمی کند و به نظر می رسد که در حال حاضر نیز برخی سازمانها به طور غیر رسمی ساعت کار را کم کرده اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: تصویب این لایحه چیزی عاید پرستاران نمی کند و شاید موجب سوء استفاده صاحب کار شود.

مرندی با تاکید بر افزایش حقوق پرستاران ، افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که باید به طریق دیگری به پرستاران کمک کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که احتمال دارد لایحه یکسان سازی و کاهش ساعت کار پرستاران به دولت برگردد، گفت: اگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جایگزینی برای آن داشته باشد ، آن را به صحن خواهد برد در غیر این صورت به رغم مخالفت کمیسیون ، احتمال دارد این لایحه با موافقت سایر کمیسیون ها و نمایندگان همراه باشد و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فقط نظر مخالف خود را بدهد.

مرندی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نمی تواند از مطرح شدن لایحه در صحن مجلس جلوگیری کند و لذا احتمال دارد به تصویب نیز برسد.