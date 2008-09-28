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۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۹:۲۱

فرانسه بر ادامه مذاکرات با ایران تاکید کرد

فرانسه بر ادامه مذاکرات با ایران تاکید کرد

در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه جدیدی را درباره برنامه هسته ای ایران صادر کرده، پاریس خواستار ادامه مذاکرات با تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرات خارجه فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد: فرانسه به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا و در کنار دیگر بازیگران مسائل بین المللی برای به نتیجه رساندن مذاکرات با تهران تلاش خواهد کرد.

وزرات خارجه فرانسه همچنین در اظهاراتی غیرمسئولانه تهدید کرد در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای اعمال تحریم های بیشتر ایران تلاش خواهد کرد.

با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران، تحت فشار آمریکا، روز گذشته شورای امنیت قطعنامه ضعیفی را که موید قطعنامه های پیشین درباره برنامه های هسته ای تهران است، صادر کرد.

کد مطلب 757131

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