زخمی شدن چهار سرباز فرانسوی/ سه پلیس افغان در انفجار انتحاری کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کریستوف پرازوک سخنگوی ستاد مشترک ارتش فرانسه گفت: در درگیری ها در ایالت کاپیسا در افغانستان چهار سرباز فرانسوی زخمی شدند.

این سخنگو به خبرگزاری فرانسه افزود: سربازان فرانسوی به بیمارستان منتقل شده اند.

این سربازان از گروه چتربازان نیروی دریایی فرانسه بودند که هشت نفر از آنان در ماه آگوست جان خود را در افغانستان از دست دادند.

همچنین مقامات پلیس افغان نیز خبر دادند که در یک انفجار انتحاری در جنوب افغانستان سه مامور پلیس و سه غیرنظامی کشته شدند.

رئیس پلیس قندهار به خبرگزاری فرانسه گفت: یک فرد انتحارطلب با یک دستگاه موتورسیکلت و مواد منفجره خود را در نزدیکی یک گشتی پلیس مرزی منفجر کرد.

در این حادثه، سه مامور پلیس کشته و پنج نفر دیگر زخمی می شوند. در این میان سه غیرنظامی کشته و 12 نفر نیز زخمی شدند.

مسئولیت این حمله را گروه طالبان برعهده گرفته است.

طالبان از زمان سقوط آن در سال 2001 میلادی مسئولیت اکثر حملات علیه مردم غیرنظامی و ماموران نظامی داخلی و خارجی در افغانستان را برعهده گرفته است.

همچنین پلیس قندهار خبر داد که افراد مسلح ناشناس یک مامور پلیس را ترور کردند.