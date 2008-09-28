وظیفه نسل جوان تلاش پرنشاط و با عقلانیت برای تحقق پیشرفت و عدالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی عصر امروز دردیدار جمع زیادی ازدانشجویان و برگزیدگان علمی دانشگاهها، مهمترین وظیفه نسل جوان به ویژه حرکت فعال دانشجویی را تلاش پرنشاط و همراه با عقلانیت برای تحقق پیشرفت وعدالت دردهه چهارم انقلاب اسلامی خواندند وتأکید کردند: نسل جوان باهمت ومسلمان باید با نگاهی سرشار از امید و با تلاش بی وقفه و برنامه ریزی صحیح و اصولی در مسیر تولید اندیشه نو و رسیدن به جامعه اسلامی برخوردار از پیشرفت همزمان مادی و معنوی گام بردارد.

ایشان نظام اسلامی را با وجود گذشت 30 سال از عمر آن نظام جوان و نیازمند کار و تلاش بیشتر در مبانی دانستند و افزودند: برهمین اساس شعار و هدف دهه چهارم انقلاب، پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است تا همه تلاش ها و برنامه ریزیها در جهت رسیدن به این اهداف بزرگ باشد.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین پیشرفت مورد نظر در نظام اسلامی خاطر نشان کردند: این پیشرفت، همه جانبه و دربرگیرنده پیشرفت مادی و معنوی است و باید ضمن تلاش برای برخورداری جامعه از سطح معیشت، اشتغال، رفاه و رشد علمی مناسب، جامعه از نظر برخورداری از عدالت، اخلاق والای اسلامی، معنویت، ایمان عمیق و انگیزه روزافزون نیز در سطح مطلوب باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر مراقبت از نیافتادن در بیراهه ها در مسیر پیشرفت، خاطرنشان کردند: یکی از این بیراهه ها، همان مسیر غلط قبل از انقلاب است که دنباله روی از ظواهر غربی ها به عنوان پیشرفت قلمداد می شد.

ایشان افزودند: یکی دیگر از نمونه های بیراهه در مسیر پیشرفت، تفکری است که هویت ایرانی اسلامی را نفی نمی کند اما نسبت به پیشرفت کشور حالت ناامیدی و یأس دارد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ترویج این تفکر از جانب برخی افراد تأکید کردند: متأسفانه نام این تفکر، واقع بینی گذاشته می شود و معنای آن هم این است که یک ملت مسلمان همواره محکوم به دنباله روی از غرب است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: این تفکر غلط، خلاف تجربه طولانی مدت بشری است زیرا خداوند هیچگاه یک دسته از انسانها را به عنوان انسانهای صاحب پیشرفت نیافریده است.

ایشان با اشاره به پیشرفتهای علمی سالهای اخیر در کشور افزودند: این تفکر بیراهه، پیشرفته علمی کنونی را در زمان آغاز آن بی فائده و بدون نتیجه می دانست اما جوان با همت و مسلمان ایرانی با تلاش و پشتکار علمی خود اکنون در برخی رشته ها به سطحی رسیده که از سطح جهانی نیز جلوتر است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: برای رسیدن به پیشرفت واقعی باید با نگاه امیدوارانه و تلاش بی وقفه و همراه با برنامه ریزی حرکت کرد.ایشان مهمترین وظیفه نسل جوان انقلاب را حرکت پرنشاط وهمراه با تفکر برای رسیدن به یک جامعه اسلامی الگو و برخوردار از پیشرفت مادی و معنوی برشمردند و افزودند: در این مسیر وظیفه دانشجویانِ دارای رسالت یا همان جنبش دانشجویی سنگین است اما وظیفه مسئولان و انواع نخبگان جامعه سنگین تر است.

رهبر انقلاب اسلامی، تدبر و استفاده از اندیشه را برای رسیدن به جامعه اسلامی و پیشرفت واقعی بسیار مهم ارزیابی و خاطر نشان کردند: یکی از کارهای لازم تشکیل جلسات فکری وسیع با حضور مجموعه های دانشجویی و حوزوی و بحث و تفکر در خصوص مسائل مختلف است تا از طریق این جلسات، اندیشه های نو وارد میدان شود.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اندیشه و فکر نو باید همراه با جهت گیری صحیح باشد و لازمه جهت گیری درست نیز انحراف پیدا نکردن از اصول است.ایشان اصول را شاخص های نشان دهنده مسیر صحیح پیشرفت برشمردند و افزودند: حرکت در چارچوب اصول مانع از افتادن در بیراهه می شود.

رهبرانقلاب اسلامی دربخش دیگری ازسخنان خود بیان صریح وبه دور ازمحافظه کاری را از خصوصیات دانشجویی برشمردند و تأکید کردند: در کنار صراحت در بیان باید صداقت در نیت و سرعت در پذیرش خطا هم وجود داشته باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان در خصوص چگونگی دستیابی به اندیشه های امام خمینی(ره) خاطر نشان کردند: باید با مطالعه مجموعه سخنان و دیددگاههای امام(ره)، از آنها تفکر امام خمینی(ره) را استنباط کرد.

ایشان افزودند: البته در سخنان و دیدگاههای امام، کلام عام ، خاص، مطلق و مقید وجود دارد که باید با تشکیل گروههای کاری، همه این سخنان با یکدیگر تطبیق شوند و از مجموعه آنها، تفکرات امام راحل را بدست آورد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سخنان برخی از دانشجویان در خصوص سازمان صدا و سیما خاطر نشان کردند: تعیین رئیس این سازمان از جانب رهبری، دلیلی برای انتقاد نکردن از صدا و سیما نیست زیرا اداره رسانه ملی بعهده رئیس سازمان صدا و سیما است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: من از منابع مختلف، گزارشهای زیادی درباره صدا وسیما دریافت می کنم و اشکالات و اعتراض های خود را هم بیان کرده ام و در مقابل نیز مسئولان صدا و سیما ضرورت ها و پاسخ هایی دارند که برخی از آنها درست و برخی هم نادرست است.

در ابتدای این دیدار آقایان محمدصالح مفتاح نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی از دانشگاه امام صادق (ع)، جمال ارغوان هادی رتبه برتر المپیاد مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، دهنوی نماینده بسیج دانشجویی، سید مرتضی محمودی نماینده اتحادیه دانشگاههای آزاد اسلامی، میثم امیری رتبه برتر المپیاد علمی اقتصاد، علی جوادی نماینده جامعه اسلامی دانشجویان، مهدی عباسی مهر نماینده دفتر تحکیم وحدت، محمدمهدی کشاورزیان نماینده اردوهای جهادی و خانم ها عطیه السادات عدنانی رتبه برتر آزمون سراسری 87 در رشته علوم انسانی و زهرا سلطانی نماینده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور به بیان دیدگاههای خود درخصوص مسائل علمی و پژوهشی دانشگاهها و مسائل روز جامعه پرداختند.

محورهای اصلی مطالبی که دانشجویان بیان کردند عبارتند از:

- تبیین صحیح شاخص های اصلی جریان عدالتخواهی در میان دانشجویان

- تعمیق گفتمان و فرهنگ عدالت طلبی در بخش های مختلف جامعه

- لزوم برخورد جدی تر قوای سه گانه به ویژه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی

- بستر سازی فرهنگی برای رشد حرکت علمی به ویژه تقویت اعتماد به نفس ملی

- اهتمام بیش از پیش به تجهیز آزمایشگاهها در دانشگاهها

- اهمیت تبیین دقیق شاخص های اصلی انقلاب اسلامی و افکار امام خمینی (ره) برای نسل جوان

- زمینه سازی برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای جوان به ویژه مناطق محروم

- تغییر نظام آموزشی به سوی تحقیق محوری به منظور ایجاد فضای بحث و چالش علمی در مراکز آموزشی و علمی

- ایجاد فضای نقد علمی و کارشناسی در دانشگاهها

- لزوم غنی شدن و به روز بودن دروس معارف دانشگاهها

- اتخاذ رویکرد علمی به مقوله اقتصاد در کشور

- استفاده از ظرفیت نخبگان جوان در جریان تصمیم سازی

- برقراری عدالت در ارائه تسهیلات و امکانات به نخبگان

- هوشیاری نسل جوان در مقابل تلاش برای تحریف و مصادره جناحی و گروهی گفتمان امام راحل

- گسترش فضای نقد منصفانه به جای تخریب بی محابا در جامعه

- انطباق گفتار و عمل قوای سه گانه به ویژه دولت نهم در اجرای عدالت

- لزوم اتخاذ رویکرد منطبق با فرهنگ دینی و اسلامی در فیلم ها و برنامه های نمایشی رسانه ملی

- ارتباط بیشتر مسئولان فرهنگی و آموزشی به ویژه شورایعالی انقلاب فرهنگی با دانشجویان

- طراحی ساز و کار مناسب و منسجم برای ارتباط مسئولان با نخبگان علمی

- ضرورت وجود پیوست فرهنگی در طرحهای مختلف اقتصادی، علمی و اجتماعی

- ضرورت تسریع در روند ترسیم مهندسی فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور

در پایان این دیدار نماز مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی افطار کردند.