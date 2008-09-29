سنتز آزمایشگاهی آلیاژ نانوکریستال Al-Zn و نانوکامپوزیت آلیاژ Al-Zn در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فتح الله کریم زاده تولید این کامپوزیت را از روش آسیاب کاری دانست و گفت: در این تحقیق ابتدا آلیاژ نانوکریستال Al-Zn را سنتز و سپس از آن برای تولید نانوکامپوزیت حاوی ذرات نانومتری Al2O3 استفاده کردیم. فرآیند تولید با آلیاژسازی مکانیکی پودر آلومینیوم در مواردی با بهر‌ه ‌گیری از اکسید روی و در موارد دیگر با استفاده از روی انجام شد.

وی افزود: طی فرآیند آسیاب ‌کاری برای تولید 5 درصد حجمی‌ فاز آلومینا مقدار 2/84 درصد وزنی پودر آلومینیوم به همراه 8/15 درصد وزنی اکسید روی در زمینه آلومینیوم مخلوط شده و تحت آلیاژسازی مکانیکی قرار گرفتند.

کریم زاده اضافه کرد: با انتخاب چنین ترکیبی در نهایت فاز زمینه آلیاژ آلومینیوم- روی با 14 درصد وزنی روی به دست آمد که بررسی ‌های فازی با "پراش" پرتو ایکس و بررسی‌های میکروساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری صورت گرفت نشان داد محصول تولیدی در این پروژه از نظر استحکام، سختی و خواص حرارتی نسبت به محصولات مشابه از کیفیت بالاتری برخوردار است.

کریم زاده به ویژگیهای این محصول اشاره کرد و اظهار داشت: آلیاژهای آلومینیوم به سبب خصوصیاتی نظیر چگالی پایین، نسبت استحکام به وزن بالا و "داکتیلیته" عالی در صنایع بسیاری از جمله صنایع هوا- فضا، دفاعی و خودرو کاربرد گسترده ‌ای پیدا کرده ‌است.

وی مشکل اصلی این آلیاژها را رفتار تریبولوژیکی ضعیف و پایداری حرارتی کم آنها دانست و گفت: این مشکل با افزودن ذرات سرامیکی تقویت ‌کننده نانومتری به ساختار آنها قابل رفع است. این ذرات با ایجاد مانع بر سر راه حرکت نابجایی‌ها، آلیاژهای آلومینیوم را برای کاربردهای سایشی و دمای بالا مناسب می‌سازند.