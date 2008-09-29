توقف سایپا در انزلی / لیتبارسکی اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین و آخرین روز از هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، از ساعت 20 شب گذشته تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و سایپا کرج برابر هم به میدان رفتند که در پایان دو تیم به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی انزلی و زیر بارش شدید باران برگزار شد، مهران جعفری (56 و62) برای ملوان گلزنی کرد و صابر میرقربانی(31) و سیدجلال حسینی(68) گل های سایپا را به ثمر رساندند. البته گل دوم سایپا ابتدا توسط کمک داور مردود اعلام شد اما پس از مشورت داور با کمک داور، این گل مورد قبول قرار گرفت.

قضاوت این مسابقه برعهده یداالله جهانبازی بود که وی به هادی تامینی از تیم ملوان و امید شریفی نسب، ابراهیم صادقی، میلاد زنیتپپور و علی ترائوره از سایپا کارت زرد نشان داد. همچنین پیرلیتبارسکی سرمربی تیم فوتبال سایپا را هم در دقیقه 42 به علت اعتراض شدید به داوری اخراج کرد.

با این تساوی تیم فوتبال ملوان شش امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم استقلال اهواز به رده پانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد. سایپا هم با 5 امتیاز همچنان در رده هفدهم قرار گرفته است.