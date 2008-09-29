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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

رمضانی خبر داد:

سه شرکت تعاونی سهام عدالت در قم فعال است

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان قم از فعالیت سه شرکت تعاونی سهام عدالت در سطح استان قم خبر داد.

حسین رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: این تعاونی‌ها از ابتدا فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کردند و هم‌اکنون بیش از 140هزار نفر عضو دارد.

وی افزود: در حال حاضر 80 هزار نفر از شهروندان قمی سود سهام تخصیص‌ یافته را نیز دریافت کرده‌اند.

رمضانی با اشاره به واگذاری سود به دیگر عضوها گفت: همچنین 60 هزار نفر در استان قم شرایط عضویت در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را دارا هستند و این افراد به تدریج به عضویت این شرکت‌های تعاونی در می‌آیند.

مدیرکل تعاون استان قم به ارائه خدمات بیشتر به اعضای تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: باید این امکانات فراهم شده تا بتوانیم خدمت رسان مردم باشیم.

کد مطلب 757192

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