  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ مهر ۱۳۸۷، ۹:۵۲

هفته پنجم سری آ /

میلانی ها برنده "دربی دلا مادونیا" / رونالدینیو ستاره شد

میلانی ها برنده "دربی دلا مادونیا" / رونالدینیو ستاره شد

تیم فوتبال میلان دیشب در تنها دیدار باقیمانده از هفته پنجم رقابت های سری آ مقابل اینتر به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان دیشب در دربی شهر میلان موسوم به دربی دلامادونیا با تک گل دقیقه 36 رونالدینیو به پیروزی رسید.

 بوردیسو در دقیقه 77 از تیم اینتر اخراج شد. ضمن اینکه ماتراتزی بازیکن تعویضی اینتر هم در دقیقه 82 از روی نیمکت اخراج شد.

رونالدینیو با گل پیروزی بخشی که در دربی دیشب به ثمر رساند به ستاره میلانی ها تبدیل شد. وی پس از بازی گفت: بسیار خوشحالم. امیدوار بودم که در این دیدار گلزنی می کنم. این گل تقدیم به هوادارانی که در این دیدار به من روحیه دادند.

 میلان با این پیروزی روحیه بخش تا حدود زیادی از بحران خارج شد و به رده ششم جدول رده بندی رقابت های سری آ صعود کرد.

جدول رده بندی:
1- لاتزیو 12 امتیاز
2- ناپولی 11 امتیاز
3- اودینزه 10 امتیاز
4- اینتر 10 امتیاز
-------------------
18- بولونیا 3 امتیاز
19- رجینا یک امتیاز
20- کالیاری بدون امتیاز

کد مطلب 757196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها