میلانی ها برنده "دربی دلا مادونیا" / رونالدینیو ستاره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان دیشب در دربی شهر میلان موسوم به دربی دلامادونیا با تک گل دقیقه 36 رونالدینیو به پیروزی رسید.

بوردیسو در دقیقه 77 از تیم اینتر اخراج شد. ضمن اینکه ماتراتزی بازیکن تعویضی اینتر هم در دقیقه 82 از روی نیمکت اخراج شد.

رونالدینیو با گل پیروزی بخشی که در دربی دیشب به ثمر رساند به ستاره میلانی ها تبدیل شد. وی پس از بازی گفت: بسیار خوشحالم. امیدوار بودم که در این دیدار گلزنی می کنم. این گل تقدیم به هوادارانی که در این دیدار به من روحیه دادند.

میلان با این پیروزی روحیه بخش تا حدود زیادی از بحران خارج شد و به رده ششم جدول رده بندی رقابت های سری آ صعود کرد.

جدول رده بندی:

1- لاتزیو 12 امتیاز

2- ناپولی 11 امتیاز

3- اودینزه 10 امتیاز

4- اینتر 10 امتیاز

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18- بولونیا 3 امتیاز

19- رجینا یک امتیاز

20- کالیاری بدون امتیاز