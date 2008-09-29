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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

پرویزیان درگفتگوبامهرتاکیدکرد:

کاهش فاصله نرخ تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات بانکی

کاهش فاصله نرخ تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات بانکی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات بر کاهش فاصله نرخ بین تجهیز منابع بانکی و نرخ توزیع و تخصیص تسهیلات تاکید کرد و افزود: با وجود فاصله این دو نرخ، سیستم بانکی توان تامین مالی زیادی نخواهد داشت.

کوروش پرویزیان در گفتگو با مهر در خصوص توازن منابع و مصارف سیستم بانکی گفت: اگر به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه شود، این بنگاه ناچار است که تجهیز منابع خود را با توزیع و تخصص تسهیلات هماهنگ کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: با توجه به این امر، نرخی که بانک برای تجهیز منابع می پردازد نباید با نرخی که برای توزیع و تخصیص تسهیلات به دست می آید، چندان فاصله داشته باشد و این فاصله باید به نوعی جبران شود.

وی ادامه داد: اگر این اختلاف نرخ وجود داشته باشد، سیستم بانکی توان تامین مالی بیشتری نخواهد داشت، لذا باید این دو نرخ به هم نزدیک باشند.

پرویزیان در ادامه با بیان اینکه از سوی دیگر باید مولفه تورم را به عنوان یک عامل تاثیر گذار در نظر داشت، تصریح کرد: هرچه شاخص تورم کاهش یابد و به صفر نزدیک شود، افرادی که مایل به سپرده گذاری در بانکها، تجهیز منابع و سرمایه گذاری برای فعالیتهای تولیدی و ریسک پذیر هستند، افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: اما چنانچه این موضوع برعکس باشد، این منابع به سوی فعالیتهایی غیرمولد و فعالیتهایی که بتواند نوسان نرخ تورم را پوشش دهد و باعث حفظ ثروت سرمایه گذاران شود، حرکت می کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: در این حالت بانک محل مناسبی برای سپرده گذاری نیست و منابع به سوی سایر بخشها حرکت می کند.

وی اظهارداشت: تعادل بین نرخ سپرده های بانکی و تسهیلات و توجه به نرخ تورم، باعث افزایش سپرده های بانکها خواهد شد که اگر سپرده ها افزایش یابد، تجهیز منابع بهتر صورت خواهد گرفت و در نتیجه تامین و توزیع تسهیلات هم بهتر انجام خواهد شد.

کد مطلب 757198

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