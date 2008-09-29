کاهش قاچاق فرآورده های سوختی از آبادان به خارج از کشور

علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز تصریح کرد: گروه هایی متشکل از حراست شرکت ملی پخش منطقه آبادان، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در تمام ساعات شبانه روز و به طور مداوم از مناطق عرضه انواع سوخت و فرآورده های نفتی و انبار کارخانه ها و مسیرهای عرضه سوخت بازدید می کنند و در صورت بروز کوچکترین اختلالی در عرضه فرآورده های نفتی، موضوع را پیگیری می کنند که این امر از قاچاق فرآورده های نفتی به میزان چشمگیری کاسته است.

مدیر شرکت ملی پخش منطقه آبادان، تعداد مصرف کنندگان عمده در این منطقه را 382 مورد خواند و گفت: نیروگاه گازی آبادان با ظرفیت ذخیره سازی 20 میلیون لیتر فرآورده تنها نیروگاه گازی در این منطقه است که سوخت دوم آن نفت گاز است و در صورت نیاز در طول زمستان به میزان کافی از این فرآورده در اختیار نیروگاه قرار می گیرد.

وی افزود: سایر نیروگاه ها و کارخانه های منطقه آبادان از سوخت نفت گاز استفاده می کنند که سوخت مورد نیازشان را نه تنها در زمستان بلکه در تمام طول سال از شرکت ملی پخش تامین می کنند.

حکمت در باره تامین سوخت خانواده ها، مدارس، نانوایی ها و مراکز صنعتی در منطقه آبادان، توضیح داد: در فصل زمستان منطقه آبادان نسبت به مناطق شمالی کشور با مشکل کمتری برای سرمای هوا و تامین سوخت مواجه می شود با این وجود، در خرمشهر، ماهشهر و آبادان، جایگاه های پمپ بنزین و مراکز فروش نفت سفید مستقر شده اند تا در صورت لزوم سوخت مورد نیاز خانوارها و مراکز صنعتی را تامین کنند.

مدیر شرکت ملی پخش منطقه آبادان، تصریح کرد: در منطقه آبادان، نفت سفید سهمیه بندی نشده و 45 درصد از ساکنان این منطقه نیز کارکنان صنعت نفت هستند که بیشترین استفاده را از برق می برند و به سایر سوخت ها نیاز چندانی ندارند.

مدیر شرکت ملی پخش منطقه آبادان، میزان مشارکت بخش خصوصی در ساخت جایگاه های منطقه آبادان را 100 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: برخی عوامل مانند قیمت بالای زمین، مشکلات بانک ها و روند طولانی مراحل اداری سبب می شود تا میزان جذب بخش خصوصی در ساخت جایگاه ها کاهش یابد.

وی بروز موانعی از سوی شهرداری و استانداری را از دیگر مشکلات ورود بخش خصوصی برای ساخت جایگاه های عرضه سوخت دانست و اظهار داشت: دولت باید با همفکری شرکت ملی پخش زمین مناسب برای احداث جایگاه های عرضه سوخت را در اختیار متقاضیان قرار دهد تا میزان سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد.