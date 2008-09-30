افزایش نفت درجای میدان مارون اهواز

غلامرضا حسن بیگلو در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: کارشناسان این شرکت با حفاری یک حلقه چاه توصیفی در بخش پایانی شمال غربی مخزن آسماری میدان مارون، به این نتیجه رسیده اند که ابعاد و نفت ذخیره شده این مخزن بیش از میزان متصور شده قبلی است.

وی افزود: در حین حفاری این چاه، ورود به مخزن آسماری در عمقی حدود 130 متر بالاتر از عمق پیش بینی شده، اتفاق افتاد و فشار لایه های مختلف نیز پس از ارزیابی اولیه بیانگر بیشتر بودن آنها در مقایسه با فشارهای کنونی سایر چاه های حفاری شده در این محدوده از مخزن بوده است.

حسن بیگلو ادامه داد: بر این اساس، نتایج حفاری این چاه سبب گسترش در نقشه خطوط همتراز زیرزمینی شده که به معنی افزایش حجم نفت درجا و قابل استحصال این مخزن است که در آینده نزدیک محاسبات مربوط به آن اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه چاه مورد اشاره، هم اکنون با تولید اولیه یک هزار بشکه در روز در مدار تولید قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اطلاعات جدید کسب شده، به منظور توصیف و گسترش هر چه بیشتر مخزن، حفاری یک حلقه چاه توصیفی دیگر در این بخش از مخزن در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یادآور شد: میدان مارون در شمال شرقی اهواز واقع شده و دارای سه مخزن آسماری، بنگستان و خامی است که مخازن آسماری و بنگستان نفتی و مخزن خامی آن گازی هستند.

حسن بیگلو افزود: مخزن بزرگ آسماری میدان مارون که از نظر ویژگیهای زمین شناسی، فوق العاده پیچیده و ناهمگون است در سال 1342 کشف شد و از سال 1344 در مدار تولید قرار گرفته است.

وی گفت: تولید کنونی این مخزن حدود 500 هزار بشکه نفت در روز است و پیش بینی می شود با کشف جدید، ظرفیت تولید افزایش یابد.