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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۸

سخنگوی وزارت خارجه (اجمالی):

قطعنامه شورای امنیت غیر قانونی است/ وخامت شدید حال تاجیک

قطعنامه شورای امنیت غیر قانونی است/ وخامت شدید حال تاجیک

سخنگوی وزارت خارجه قطعنامه صادر شده اخیر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشورمان را بیانیه سیاسی و نمایشی دانست و هر گونه ارتباط دادن تحولات اخیر هسته ای با مسائل جاری در قفقاز را غیر منطقی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالات خبرنگاری درباره ارتباط تحولات قفقاز با مسئله هسته ای کشورمان تاکید کرد: این دو موضوع کاملا از یکدیگر جدا هستند و ما بارها اعلام کرده ایم که دیپلماسی قفقازی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حساسیتهای منطقه ای پیگیری می شود  و این مسئله هیچ ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد.

سخنگوی وزارت  خارجه طرح ادعاهای مبنی بر بده و بستان ایران با برخی کشورهای غربی در این چارچوب را نیز تایید نکرد و یاد آور شد: موضوع هسته ای ایران پروسه خاص خود را داشته و همانطور که می دانید قطعنامه های صادر شده علیه کشورمان نیز پیش از جریان قفقاز وجود داشته و لذا ارتباط این دو موضوع با یکدیگر صحیح نیست.

قشقاوی مجددا قطعنامه اخیر شورای امنیت را مردود و غیر قانونی خواند و ادامه داد: فعالیتهای هسته ای ایران به هیچ وجه تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی نیست که بخواهد در شورای امنیت مطرح شود ضمن آنکه این فعالیتها حق مسلم ما است و مسائل سیاسی هیچ تاثیری را در استیفای حقوق ملت ایران نخواهد داشت.

وی درباره تاثیر قطعنامه 1835 و مذاکرات ایران با گروه کشورهای 1+5 نیز گفت: به اعتقاد ما مذاکرات دکتر جلیلی و خاویر سولانا در حال پیشرفت در فضایی سازنده بود و توسط نمایندگان آنها پیگیری می شد. ما سئوالاتی را برای رفع ابهاماتی مطرح کرده بودیم و در پی دریافت پاسخ شفاف درباره آنها بودیم.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: کشورهای 1+5 باید پاسخ دهند که برای اعتماد سازی نزد ملت ما چه کرده و چه خواهند کرد.

قشقاوی همچنین از آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات با این کشورها درچارچوبهای پادمانی خبر داد و یادآور شد این موضوع منوط به اعتماد سازی 1+5 نزد ملت ایران خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آخرین مراحل پرونده نصرت الله تاجیک از وخامت شدید وضعیت قلبی این دیپلمات ایرانی خبر داد و با اشاره به حساسیت  افکارعمومی ایران نسبت به این موضوع از طرف انگلیسی خواست تا اقدام معقول و منطقی را در زمینه استخلاص او ترتیب دهد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 757233

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