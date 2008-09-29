قطعنامه شورای امنیت غیر قانونی است/ وخامت شدید حال تاجیک

به گزارش خبرنگار مهر حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالات خبرنگاری درباره ارتباط تحولات قفقاز با مسئله هسته ای کشورمان تاکید کرد: این دو موضوع کاملا از یکدیگر جدا هستند و ما بارها اعلام کرده ایم که دیپلماسی قفقازی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حساسیتهای منطقه ای پیگیری می شود و این مسئله هیچ ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه طرح ادعاهای مبنی بر بده و بستان ایران با برخی کشورهای غربی در این چارچوب را نیز تایید نکرد و یاد آور شد: موضوع هسته ای ایران پروسه خاص خود را داشته و همانطور که می دانید قطعنامه های صادر شده علیه کشورمان نیز پیش از جریان قفقاز وجود داشته و لذا ارتباط این دو موضوع با یکدیگر صحیح نیست.

قشقاوی مجددا قطعنامه اخیر شورای امنیت را مردود و غیر قانونی خواند و ادامه داد: فعالیتهای هسته ای ایران به هیچ وجه تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی نیست که بخواهد در شورای امنیت مطرح شود ضمن آنکه این فعالیتها حق مسلم ما است و مسائل سیاسی هیچ تاثیری را در استیفای حقوق ملت ایران نخواهد داشت.

وی درباره تاثیر قطعنامه 1835 و مذاکرات ایران با گروه کشورهای 1+5 نیز گفت: به اعتقاد ما مذاکرات دکتر جلیلی و خاویر سولانا در حال پیشرفت در فضایی سازنده بود و توسط نمایندگان آنها پیگیری می شد. ما سئوالاتی را برای رفع ابهاماتی مطرح کرده بودیم و در پی دریافت پاسخ شفاف درباره آنها بودیم.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: کشورهای 1+5 باید پاسخ دهند که برای اعتماد سازی نزد ملت ما چه کرده و چه خواهند کرد.

قشقاوی همچنین از آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات با این کشورها درچارچوبهای پادمانی خبر داد و یادآور شد این موضوع منوط به اعتماد سازی 1+5 نزد ملت ایران خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آخرین مراحل پرونده نصرت الله تاجیک از وخامت شدید وضعیت قلبی این دیپلمات ایرانی خبر داد و با اشاره به حساسیت افکارعمومی ایران نسبت به این موضوع از طرف انگلیسی خواست تا اقدام معقول و منطقی را در زمینه استخلاص او ترتیب دهد.

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