در جلسه مشترک دولت و مجلس بیشتر مباحث اقتصادی مطرح شد

عزت الله یوسفیان ملا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد درخصوص نشست مشترک دولت و مجلس که یکشنبه شب در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد بیان داشت: در این جلسه ابتدا روسای کمیسیون های تخصصی به بیان دیدگاه های خود درباره موضوعات مختلف پرداختند و سپس رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور درباره تعامل بیشتر دو قوه و نیز حل موضوعات موجود و نیز اجرای قوانین و پایبندی به آن به اظهارنظر پرداختند.

نماینده مردم آمل در خانه ملت اضافه کرد: بیشتر سخنان نمایندگانی که در این جلسه سخن گفتند درباره مسائل اقتصادی و تورم و به خصوص طرح تحول اقتصادی بود.

در جلسه دیشب، نمایندگان مجلس افطار را نیز مهمان رئیس جمهور بودند.