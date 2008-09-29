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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

یوسفیان ملا در گفتگو با مهر:

در جلسه مشترک دولت و مجلس بیشتر مباحث اقتصادی مطرح شد

در جلسه مشترک دولت و مجلس بیشتر مباحث اقتصادی مطرح شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه دیشب دولت و مجلس گفت: در این جلسه بیشتر سخنان حاضران پیرامون مسائل اقتصادی کشور بود.

عزت الله یوسفیان ملا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد درخصوص نشست مشترک دولت و مجلس که یکشنبه شب در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد بیان داشت: در این جلسه ابتدا روسای کمیسیون های تخصصی به بیان دیدگاه های خود درباره موضوعات مختلف پرداختند و سپس رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور درباره تعامل بیشتر دو قوه و نیز حل موضوعات موجود و نیز اجرای قوانین و پایبندی به آن به اظهارنظر پرداختند.

نماینده مردم آمل در خانه ملت اضافه کرد: بیشتر سخنان نمایندگانی که در این جلسه سخن گفتند درباره مسائل اقتصادی و تورم و به خصوص طرح تحول اقتصادی بود.

در جلسه دیشب، نمایندگان مجلس افطار را نیز مهمان رئیس جمهور بودند.

 

کد مطلب 757246

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