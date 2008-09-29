دو پایم را برای استقلال داده ام / بازیکنان باید طرز فکرشان را عوض کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از برتری 2 بریک تیمش مقابل راه آهن شهرری با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی آزادی تهران افزود: در ابتدا می خواهم از آقای انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه راه آهن تشکر کنم. من فقط دو سال در تیم راه آهن بازی کردم و به خاطر این دو سال امروز به ما لوح تقدیر اهدا کردند. من 18 سال در سطوح مختلف با تیم استقلال همراه بوده ام. بازیکن، کاپیتان، مربی، سرمربی، مشاور و... تیم فوتبال استقلال بوده ام، دو پایم را برای این باشگاه داده ام اما می گویند قلعه نویی استقلالی نیست چه برسد به اینکه از من تقدیر کنند.

وی در ادامه از بازی تیمش مقابل راه آهن شهرری به عنوان یکی از دشوار ترین بازیهای لیگ برتر یاد کرد و گفت: این سخت ترین بازی ما تا به امروز در لیگ هشتم بود. به مهابادی تبریک می گویم او تیم خوبی دارد و نباید نتیجه مسابقه را به تیم ما واگذار می کرد. با این حال خدا کمک کرد و توانستیم بازی پیش از دربی را با پیروزی پشت سربگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه افزود: تیم ما در این بازی فراز و نشیب زیادی داشت و تنها 10 دقیقه پس از به ثمر رسیدن گل تیم راه آهن توانست بازی خوبی را ارائه کند و در حد و اندازه های استقلال باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا مجتبی جباری در این بازی از ابتدا به میدان نرفت؟"، گفت: اینکه جباری در ترکیب اصلی استقلال حضور نداشت برمی گشت به تصمیم کادر فنی.

خبرنگاری از امیر قلعه نویی در خصوص دربی هفته آینده تهران و تقابل دو تیم استقلال و پرسپولیس سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: اجازه بدهید 24 استراحت کنیم بعد در مورد دربی سئوال کنید. به عقیده من دربی یک مسابقه با شرایطی خاص است. کادر فنی تیم های استقلال و پرسپولیس برای این بازی مشکل خاصی ندارد چرا که بازیکنان انگیزه و روحیه بالایی دارند و مربیان تیم باید تنها از بابت روحی و فنی آنها را مهیای بازی کنند. برای من بازی با راه آهن به مراتب سخت تر بود.

قلعه نویی در پاسخ به خبرنگاری که مدعی بود می خواهد از سرمربی استقلال سئوال فنی بپرسد به کنایه گفت: ما که مربی نیستیم فنی جواب دهیم!

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول هفته گذشته بازیکنان استقلال در باد پیروزی 6 برصفر مقابل استقلال اهواز خوابیده بودند. متاسفانه همین طرز تفکر باعث که ما در مصاف با راه آهن فقط 10 دقیقه استقلال گونه بازی کنیم. باید بازیکنان استقلال طرز تفکر خود را تغییر دهند و بزرگتر فکر کنند. آنها باید از بازی در استقلال نگرشی متفاوت داشته باشند و بدانند در استقلالی بازی می کنند که از پرافتخارترین تیم های آسیاست. توانایی بازیکنان استقلال بالاتر از این است آنها باید نوع نگاه و نگرش خود را تغییر دهند.