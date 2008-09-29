تاریخچه 40 سال دیدار استقلال و پرسپولیس / نوزدهمین نبرد در پائیز

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی سرمربی تیم قهرمان هفتمین دوره لیگ برتر و امیر قلعه نویی سرمربی تیم قهرمان بیست و یکمین دوره جام حذفی باشگاههای کشور در حالی تیم های خود را برای این دیدار به میدان می فرستند که این مسابقه می تواند آوردگاهی جهت مشخص شدن قهرمان فوتبال ایران در سال گذشته یا فینال جام اتحادیه باشد.

همچنین قطبی و قلعه نویی که پیش از این در دیدار یک چهارم نهایی جام ملتهای 2007 آسیا به همراه تیم ملی کره جنوبی و ایران و مسابقه نیم فصل دوم فصل گذشته بین تیم های مس کرمان با پرسپولیس در فصل گذشته لیگ برتر، تیم های خود را برابر هم به میدان فرستادند، از اندیشه های فنی و تاکتیکی همدیگر بطور کامل اطلاع دارند و مطمئنا این دیدار می تواند نبرد اندیشه های این دو مربی نیز لقب بگیرد.

از سوی دیگر اما از دریچه آماری، سرخابی های پایتخت برای نوزدهمین مرتبه در فصل پائیز به مصاف هم می روند. در مسابقات گذشته دو تیم در فصل خزان، 6 مسابقه با تساوی، 7 دیدار با برتری پرسپولیس و 5 بازی با برتری استقلال خاتمه یافته است. همچنین در مهرماه هم دو تیم 9 بار برابر هم قرار گرفتند که 4 دیدار با نتیجه مساوی، 3 دیدار با برتری استقلال و 2 دیدار با پیروزی پرسپولیس همراه بود.

ضمن اینکه نخستین و آخرین دربی تهران در نخستین ماه فصل بهار برگزار شده است. در نخستین دیدار که روز شانزدهم فروردین ماه سال 1347 در ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی فعلی) انجام شد نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل رقم نخورد و جدال آخر دو تیم که روز پانزدهم فروردین ماه سال 1387 برگزار شد، با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

از زمان اولین رویارویی سرخابی های پایتخت تاکنون حدود 40 سال گذشته است و در این مدت آبی پوشان تهران 20 بار موفق به شکست حریف سنتی خود شده اند (3 بار با رای فدراسیون)، 28 بازی دو تیم با تساوی به پایان رسید و 16 مرتبه هم پرسپولیس فاتح دربی نام گرفته است.

نتایج کامل 64 دربی گذشته پایتخت به شرح زیر است:

1- شانزدهم فروردین سال 1347

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

2- بیستم دی سال 1347

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

3- سیزدهم مرداد سال 1348

پرسپولیس یک - استقلال 3

گل ها: احمد منشی زاده(8)، علی جباری (44) و کارو حق وردیان (88) برای استقلال – کاظم گنجاپور (72) برای پرسپولیس

4- هفدهم بهمن سال 1348

پرسپولیس صفر - استقلال 3

*(اولین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

5- سوم مهر سال 1349

پرسپولیس 2 - استقلال 3

گل ها: جواد قراب (73)، کارو حق وردیان (87) وعباس مژدهی (88) برای استقلال – علی پروین (7) و حسین کلانی (23) برای پرسپولیس

6- بیست و هفتم دی سال 1349

استقلال 3 - پرسپولیس صفر

(دومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

7- بیست و هشتم خرداد سال 1350

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: غلامحسین مظلومی ( 30) برای استقلال – صفر ایرانپاک (90) برای پرسپولیس

8- پانزدهم بهمن سال 1350

پرسپولیس 4 - استقلال یک

گل ها: حسین کلانی (43 و 90)، صفر ایرانپاک (56) و محمود خوردبین (75) برای پرسپولیس – علی جباری (73) برای استقلال

9- سوم فروردین سال 1351

پرسپولیس 2- استقلال صفر

گل ها: صفر ایرانپاک (50) و حسین کلانی (89) برای پرسپولیس

10- یازدهم اسفند سال 1351

استقلال 2 - پرسپولیس صفر

گل ها: علی جباری (40 و 87) برای استقلال

11- بیست و پنجم خرداد سال 1351

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: رضا عادلخانی (3) برای استقلال

12- شانزدهم شهریور سال 1352

پرسپولیس 6 - استقلال صفر

گل ها: همایون بهزادی (50 و 86 و 90)، ایرج سلیمانی (45 و 56) و حسین کلانی (32) برای پرسپولیس

13- هجدهم آذر سال 1352

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: همایون بهزادی (46) برای پرسپولیس – علی جباری (70) برای استقلال

14- چهارم خرداد سال 1353

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: حسن روشن (88) برای استقلال

15 - بیست و هفتم آذر سال 1353

پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل ها: صفر ایرانپاک (50) و اسماعیل حاج رحیمی پور (70) برای پرسپولیس – غلامحسین مظلومی (60) برای استقلال

16- پانزدهم اردیبهشت سال 1354

استقلال 3 - پرسپولیس یک

گل ها: غلامحسین مظلومی (11 و 62) و مسعود مژدهی (47) برای استقلال – صفر ایرانپاک (53) برای پرسپولیس

17- بیست و پنجم مهر سال 1354

پرسپولیس 2 - استقلال صفر

گل ها: جهانگیر فتاحی (22) و اسماعیل حاج رحیمی پور (38) برای پرسپولیس

18- بیست و هفتم اسفند سال 1354

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: مسعود مژدهی (20) برای استقلال – محمود خوردبین (85) برای پرسپولیس

19- دوم مهر سال 1355

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: هادی نراقی (26) برای استقلال – علی پروین (40) برای پرسپولیس

20- هجدهم اردیبهشت سال 1356

استقلال 3 - پرسپولیس صفر

گل ها: محرم عاشوری (45)، حسن روشن (83) و سعید مراغه چیان (88) برای استقلال

21- هجدهم آذر سال 1356

پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل ها: صفر ایرانپاک (15 و 34) برای پرسپولیس – حسن روشن (85) برای استقلال

22- بیست و پنجم آبان سال 1358

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: غلامرضا فتح آبادی (42) برای استقلال

23- سیزدهم تیر سال 1359

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

24 - شانزدهم مهر سال 1360

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

25- هفدهم دی سال 1361

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: غلامرضا فتح آبادی (10) برای پرسپولیس – بهتاش فریبا (87) برای استقلال

26- پانزدهم مهر سال 1362

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: پرویز مظلومی (59) برای استقلال

27- بیست و پنجم خرداد سال 1365

پرسپولیس 3 - استقلال صفر

گل ها: شاهرخ بیانی (12و 52) و ناصر محمدخانی ( 62) برای پرسپولیس

28- هفتم فروردین سال 1366

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

29- هجدهم شهریور سال 1367

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: فرشاد پیوس (46) برای پرسپولیس – جعفر مختاری فر (60) برای استقلال

30- نوزدهم اسفند سال 1367

پرسپولیس صفر(4) - استقلال صفر(2)

این دیدار در رقابت های جام حذفی برگزار شد که پرسپولیس در ضربات پنالتی حریف خود را از پیش رو برداشت)

31- هفدهم آذر سال 1368

پرسپولیس یک - استقلال صفر

گل: رضا عابدیان (18) برای پرسپولیس

32- چهارم خرداد سال 1369

استقلال 2 - پرسپولیس یک

گل ها: عباس سرخاب (46) و عبدالصمد مرفاوی (72) برای استقلال – نادر میر احمدیان (12) برای پرسپولیس

33- بیست و هشتم دی سال 1369

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: شاهرخ بیانی (62) برای استقلال – فرشاد پیوس (75) برای پرسپولیس

34- چهارم بهمن سال 1370

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

35- پانزدهم اسفند سال 1370

استقلال 2 - پرسپولیس صفر

گل ها: عبدالصمد مرفاوی (8) و صادق ورمزیار (15) برای استقلال

36- هشتم خرداد سال 1371

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: عبدالصمد مرفاوی (48) برای استقلال

37 - یازدهم دی سال 1371

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

38 - پانزدهم دی سال 1373

استقلال 3- پرسپولیس صفر

(چهارمین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد!)

39- هفتم بهمن سال 1373

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

40- ششم مرداد سال 1374

استقلال 3 - پرسپولیس یک

گل ها: ادموند اختر (7)، صادق ورمزیار (16) و محمد تقوی (36) برای استقلال – مرتضی کرمانی مقام (49) برای پرسپولیس

41- هشتم دی سال 1374

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

42- بیست و هفتم مهر سال 1375

پرسپولیس یک - استقلال صفر

گل: ادموند بزیک (87) برای پرسپولیس

43- بیستم تیر سال 1376

پرسپولیس 3 - استقلال صفر

گل ها: ادموند بزیک (30)، مهدی مهدوی کیا (70) و بهنام طاهرزاده (87) برای پرسپولیس

44- بیست و دوم آبان سال 1377

پرسپولیس یک - استقلال صفر

گل ها: مهدی هاشمی نسب (45) برای پرسپولیس

45- دوم فروردین سال 1378

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: مهدی هاشمی نسب (3) برای پرسپولیس – فرد ملکیان (43) برای استقلال

46- بیستم تیر سال 1378

پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل ها: مهدی هاشمی نسب (12) و افشین پیروانی (85) برای پرسپولیس – سهراب بختیاری زاده (50) برای استقلال

47- دوم مهر سال 1378

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

48- هشتم اسفند سال 1378

پرسپولیس 2 - استقلال صفر

گل ها: مهدی هاشمی نسب (8) و پایان رافت (80) برای پرسپولیس

49- نهم دی سال 1379

پرسپولیس 2 - استقلال 2

گل ها: بهروز رهبری فر(57) و علی کریمی(89) برای پرسپولیس – محمد نوازی(67) و مهدی هاشمی نسب(86) برای استقلال

50- پنجم اسفند سال 1379

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: علیرضا اکبرپور (72) برای استقلال

51 - بیست و هشتم اسفند سال 1380

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: رضا جباری (25) برای پرسپولیس – محمد نوازی (38) برای استقلال

52- نوزدهم اردیبهشت سال 1381

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

53 - بیستم دی سال 1381

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: علی سامره (1) برای استقلال – علی انصاریان (70) برای پرسپولیس

54- بیست و سوم خرداد سال 1382

پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل ها: یحیی گل محمدی (11) و بهنام ابوالقاسم پور (50) برای پرسپولیس – علیرضا اکبرپور (63) برای استقلال

55- بیست و پنجم مهر سال 1382

استقلال 2- پرسپولیس یک

گل ها: علی سامره (8) و محمود فکری (57) برای استقلال – عیسی ترائوره (70) برای پرسپولیس

56- سیزدهم بهمن سال 1382

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: داوود سید عباسی (3) برای استقلال – حامد کاویانپور (20) برای پرسپولیس

57- اول آبان سال 1383

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

58- هفتم اسفند سال 1383

استقلال 3 - پرسپولیس 2

گل ها: غلامرضا عنایتی(68)، محمود فکری(83) و پیروز قربانی(90) برای استقلال – سهراب انتظاری(77) و شیث رضایی(84) برای پرسپولیس

59- چهاردهم آبان سال 1384

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: غلامرضا عنایتی ( 56 ) برای استقلال

60- نوزدهم اسفند سال 1384

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

61- دوازدهم آبان سال 1385

پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل ها: مهرزاد معدنچی (23) و مهرداد اولادی (70) برای پرسپولیس – امیرحسین صادقی (17) برای استقلال

62- دهم فروردین 1386

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: علیرضا واحدى‌ نیکبخت‌ (13) برای پرسپولیس – على‌ علیزاده‌ (42) برای استقلال

63- بیست و دوم مهر 1386

استقلال یک - پرسپولیس یک

گل ها: امید رضا روانخواه (58) برای استقلال - محسن خلیلی (83) برای پرسپولیس

64- پانزدهم فروردین ماه 1387

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: محسن خلیلی (28) برای پرسپولیس - امید رضا روانخواه (4) برای استقلال

65 - 12 مهرماه 1387

استقلال ؟ - پرسپولیس ؟