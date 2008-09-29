محدودیتهای ترافیکی روزهای پایانی هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا، محدودیت‌های ترافیکی از روز سه شنبه تا جمعه به شرح ذیل است:

1- تردد موتورسیکلت در ایام تعطیلات از روز سه شنبه 9/7/87 لغایت ساعت 24 روز جمعه 12/7/87 از محور کندوان ( کرج - چالوس) ، هراز، فیروزکوه، قزوین - رشت ، ساوه - همدان و محور تهران - سمنان و مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

2- محور کرج - چالوس

الف: تردد انواع تریلر و کامیونها از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع می باشد.

ب: از ساعت 12 الی 24 روزجمعه 12/7/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از محور کندوان از کرج به سمت چالوس ممنوع و از ساعت 15 الی 24 روز جمعه 12/7/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن آباد ( دزدبن ) به سمت کرج یکطرفه می باشد.

3- محور هراز

الف : تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع می باشد.

ب: از ساعت 16 روز چهارشنبه 10/7/87 لغایت 24 روز چهارشنبه 10/7/87 و از ساعت 5 روز جمعه 12/7/87 لغایت 24 روز جمعه 12/7/87 تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور هراز ممنوع است.

ج: از ساعت 14 الی 24 روز جمعه 12/7/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از رودهن ( انتهای بلوار کریتون) به سمت آمل ممنوع و از ساعت 17 الی ساعت 24 روز جمعه 12/7/87 تردد کلیه وسایل نقلیه از آب اسک تا دو راهی رودهن یکطرفه می باشد.

4- محور دماوند

تردد کلیه تریلرها به استثنای تریلرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 روز چهارشنبه 10/7/87 الی ساعت 24 روز چهارشنبه 10/7/87 و از ساعت 7 الی 24 روز جمعه 12/7/87 از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد.

5- محور ساوه - همدان

از ساعت 7 الی 24 روز چهارشنبه 10/7/87 و از ساعت 7 الی ساعت 24 روز جمعه 12/7/87 تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای تریلرها و کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساوه به همدان ( از ساوه تا دو راهی قزوین - همدان ) و بالعکس ممنوع می باشد.

6- محور قزوین - رشت

از ساعت 12 لغایت 24 روز سه شنبه 9/7/87 و از ساعت 7 لغایت 24 روز چهارشنبه 10/7/87 و از ساعت 7 لغایت 24 روز جمعه 12/7/87 تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای تریلرها و کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور قزوین رشت و بالعکس ممنوع می باشد.

تبصره 1: هر گونه تغییر در کاهش و یا افزایش ساعات محدودیت با کسب مجوز از پلیس راه ناجا انجام می شود.

تبصره 2: رانندگان وسایل نقلیه ای که در طول مسیر محدودیت در حرکتند، موظفند به نحوی برنامه ریزی و تردد نمایند که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور کنند در غیر این صورت از حرکت آنان جلوگیری به عمل می آید.

تبصره 3: رانندگان وسایل نقلیه باربری و حمل مواد سوختی و فاسد شدنی هنگامیکه فاقد بار می باشند در محورهایی که محدودیت تردد کامیون و کامیونت و تریلر اعمال می گردد، مجاز به تردد نمی باشند.

ضمنا مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره 88255555 ( ده خط ) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان کشورمان می باشد.