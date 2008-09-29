اعضای هیئت مدیره در تمرین امروز پرسپولیس/ تقویت روحیه سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای برگزاری شصت و پنجمین دربی تهران آماده می کند، صبح امروز تمریناتش را در زمین چمن ورزشگاه اکباتان پیگیری کرد.

در این تمرین که با حضور کلیه بازیکنان برگزار شد اعضای هیئت مدیره پرسپولیس بجز محمد آخوندی حضور داشتند و در صحبت هایی با بازیکنان به آنها برای برگزاری این دیدار روحیه دادند.

داریوش مصطفوی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و حسین هدایتی عضو هیئت مدیره در این تمرین بیش از سایر اعضا مورد توجه رسانه ها و دوربین های تلویزیونی قرار داشتند. محور سوال های مطرح شده از این دو در مورد شایعات اخیر مبنی بر اختلاف هدایتی با مصطفوی و مسئولان باشگاه بود که از سوی هر دو نفر تکذیب شد.

در این تمرین بازیکنان ابتدا به گرم کردن بدنهای خود زیر نظر افشین پیروانی پرداختند و سپس در گروهای چند نفره به تمرینات گروهی و حفظ توپ پرداختند.

حسین بادامکی و الونگ الونگ که دوران مصدومیت را سپری می کنند نیز به طور اختصاصی زیر نظر فیزیوتراپ پرسپولیس تمرینات ویژه ای را پشت سرگذاشتند. بیش از یکصد هوادار نیز از نزدیک این تمرین را تماشا کردند. ضمن اینکه برخی دوربین های تصویری شبکه های مختلف نیز در این تمرین حضور داشتند.

تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار روز جمعه هفته جاری برابر استقلال طی روزهای آینده نیز در همین مکان پیگیری خواهد شد.

شصت و پنجمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس ساعت 15 روز جمعه 12 مهرماه با قضاوت سعد کمیل از کویت در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.